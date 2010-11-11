KCK davası yeni yıla kaldı



T24- Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili davada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 13 Ocak tarihine ertelendi.





Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda mahkeme başkanı Menderes Yılmaz, sanıklara sabahki oturumda yaptığı ''Savunmasını Türkçe olarak yapacak kişi varsa onu dinleyebiliriz'' duyurusunu hatırlattı. Sanıkların sessiz kalması üzerine Yılmaz, ''Bunu süre talep ediyoruz diye algılıyoruz'' dedi.



Sanık avukatlarından Mehmet Emin Aktar, söz alarak, mahkemenin tutumunu politik bir tutum olarak değerlendirdiklerini belirterek, ''Kürtlerin demokratik hakkına bir müdahale olarak gördüğümüz bu davada avukatların büyük bölümü müvekkillerinden para almamaktadır'' diye konuştu.



Avukat Ercan Kanar da tutuksuz yargılanan sanık Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında bulunan yurt dışı yasağının Türkiye Cumhuriyeti için olumsuz bir puan olduğunu savunarak, kaldırılmasını talep etti. Avukat Mebuse Tekay da sanıklar dinlenmeden gerçeğin ortaya çıkamayacağını ifade ederek, mahkemenin, Kürtçe savunma talebinin reddi yönündeki kararının adil olmadığını ileri sürdü.



Avukat Meral Danış Beştaş ise davanın siyasi bir operasyon olarak başladığını ve devam ettiğini belirterek, ''Cumhurbaşkanı 'mahkemede propaganda olmaz' demiştir. Bu da davaya müdahalenin devam ettiğini gösterir'' dedi. Sanık avukatlarının tahliye taleplerini de dinleyen mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Ocak 2011 tarihine erteledi.



Mahkeme, sanık Baydemir'in yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması yönündeki talebi de ''kuvvetli suç şüphesi ve mevcut delil durumunu'' gerekçe göstererek reddetti.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma'', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'', ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor.



