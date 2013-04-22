KCK davası bir kez daha ertelendi

KCK'ya yönelik operasyonlar sonucunda haklarında dava açılan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 13 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

KCK'ya yönelik olarak 7 Haziran 2012'de düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan ve 29 Mart 2013 tarihinde tahliye olan Van Belediye Başkanı Kaya, bazı ilçe belediye başkanları ile BDP'li yöneticilerin yargılandığı davanın dördüncü duruşması, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

BDP eski İl Başkanı Mihriban Şah, Bostaniçi Belediye Başkanı Nezahat Ergüneş'in dışındaki tüm sanıkların hazır bulunduğu duruşmada, sanıkları 20 avukat savundu.

Mahkemede söz alan sanık avukatlarından Murat Timur, dosyadaki delilleri tartışma aşamasına geçmediklerini ve delillerle ilgili yapılması gerekenlerin olduğunu belirterek, dosyada açık ifadeleri bulunan tanıkların mahkeme tarafından dinlenmesini talep etti.

Daha sonra sanıklara söz veren mahkeme heyeti taleplerinin olup olmadığını sordu. Sanıklardan Bekir Kaya, Cüneyt Caniş ve Abdulkerim Sayan avukatlarının dile getirdiği ek süre talebine katıldıklarını belirtti.

Diğer sanıkların Kürtçe konuşması üzerine, duruşmayı izleyen Belediye Başkan Vekili Sabri Abi, gönüllü olarak tercümanlık yaptı.

Esas hakkındaki mütalaalarını tekrarladıklarını belirten Cumhuriyet Savcısı Recep Bakırcı ise, açık beyanları bulunan tanıkların dinlenmesi konusundaki talebi mahkeme heyetinin takdirine bırakarak şunları kaydetti:

Soruşturmanın başlamasından ve bu soruşturmadan sanıklar ile müdafilerinin haberdar olmasının üzerinden bir yıllık süre geçti. Dosyada gizlilik kararı olmaması ve davanın açılmasının üzerinden 6,5 ay geçmesine rağmen ilk duruşmadan itibaren savunma yapmak istemediklerini ısrarla ifade etmişlerdir. Bunun üzerine esas hakkındaki mütalaamızı mahkeme heyetine ibraz etmiş bulunmaktayız. Esas hakkındaki mütalaamızın ibrazından sonra sanık müdafileri savunma yapmak ve taleplerini bildirmek istediklerine dair beyanlarda bulunarak süre talep ettiler. Belirtilen süreçler dikkate alındığında önce savunma yapmak istemediklerini beyan etmeleri ardından üst üste süre talep edilmesi dikkate alındığında bunun yargılamayı uzatmaya yönelik bir girişim olduğu değerlendirilerek ek süre talebinin reddine karar verilmesini talep ederiz.

Sanık avukatları ise mahkemeyi uzatmak gibi bir amaçlarının olmadığını, yargılamanın kısa sürmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Hamile kadının çocuğunu düşürdü' tartışması

Sanıklardan Van Belediye Başkanı Bekir Kay, iddianamede, bankada çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiyeyi engellediği ve bu nedenle hamile bir kadının çocuğunu düşürdüğü yönünde bir iddiaya yer verildiğini belirterek iddianın ispatlanmasını istedi.

Kadının kim olduğunun ve nerede yaşadığının bilinmediğini ifade eden Kaya, "Cumhuriyet savcısı bize hakaret etmesin. Bu çok büyük bir ithamdır. Cenin bile olsa bir canlının yaşam hakkına müdahale etmişsem bu kanıtlansın" dedi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından avukatların ek süre ve tanıkların dinlenmesiyle ilgili taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.