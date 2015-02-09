KCK: DAİŞ’e karşı savaşan güçlerimizi çekmek gündemimizde

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, "DAİŞ (IŞİD) faşizmine karşı halkımızın varlığı ve özgürlüğü için şehitler vererek karşılıksız direnen gerillayı işgalcilikle suçlamak ve PKK’nin terörist olduğu propagandasını yapmak yurtsever vicdan sahibi hiç kimsenin kabul edebileceği bir durum değildir” açıklaması yaptı. KCK, "Bu olumsuz tutumlar karşısında gerillayı çekmeyi gündemlerine aldıklarını" kaydetti.

KCK tarafından yapılan açıklamadan bazı bölümler şöyle:

“IŞİD faşistlerinin emellerini kursaklarında bırakmıştır. Söz konusu halkımızın varlığını korumak ve özgürlüğünü savunmak olunca, parça farkı gözetmeden direnmek bizim için ulusal, siyasi ve ahlaki bir görev olmaktadır.

Ancak ne zaman ki Êzîdî halkımız Şengal’de varlığını korumak ve kendini yönetmek için demokratik iradesini geliştirip meclis biçiminde örgütlendiyse, hareketimize yönelik kara propagandası da bundan sonra başlamıştır. PKK’ye terörist, gerilla güçlerine yönelik ise işgalci propagandası geliştirilmektedir. PKK’nin, Güney hükümetine karşı olduğu, Güney’in parçalanmasını istediği anlamına gelen yalan ve yanlış propagandalar yapılmaktadır. Bunun için güneyli tüm parti ve örgütlerin, Güney hükümeti ve Güney halkımızın hareketimize karşı saldırgancı tutum içine girmesi istenmektedir.

Biz hareket olarak bu durumları son derece önemli görmekteyiz. DAİŞ faşizmine karşı halkımızın varlığı ve özgürlüğü için şehitler vererek karşılıksız direnen gerillayı işgalcilikle suçlamak ve PKK’nin terörist olduğu propagandasını yapmak yurtsever vicdan sahibi hiç kimsenin kabul edebileceği bir durum değildir.

Belirttiğimiz bu olumsuz gelişmeler karşısında DAİŞ’e karşı savaş içinde olan gerilla güçlerimizi çekmeyi bile gündemimize almış durumdayız. Bu konuda tartışmalarımız sürmektedir. Ancak Güney halkımızın gerillanın çekilmesi konusundaki görüşleri ve ortaya koyacağı irade bizim için çok önemlidir. Çünkü halkımıza karşı sorumluluklarımız vardır. Aynı şekilde gerilla güçlerimizi çekme konusunda henüz bir karara varmadan güneyli tüm parti, örgüt ve sivil toplum kurumlarının tutumlarını açıkça ortaya koymalarını bekliyoruz.

Halkımızı, yurtsever, tüm örgüt, kurum ve kişileri yaşanan gelişmeler karşısında objektif bilgilendirmeyi sorumluluğumuz gereği görev bilmekteyiz. Şartlar, sorunlar ve zorluklar ne olursa olsun, her zaman halkımızın iradesine bağlı ve halkımızla birlikte olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz."