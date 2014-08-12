KCK: Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı Demirtaş'tır, HDP tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya

KCK, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin asıl kazananın HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş olduğunu belirterek, Demirtaş ve HDP’yi kutladı. Seçim sonuçları ile HDP’nın tarihsel bir sorumluluk ile karşı karşıya olduğunu belirten KCK, “Halklarımız tarafından projesi kabul gören HDP, daha büyük bir bilinç ve kararlıkla çalışmalıdır” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Seçimleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı, ancak asıl kazananın halklar adayı HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş olduğunu kaydeden Eş Başkanlık, başarısından ötürü Demirtaş şahsında HDP’yi kutladı.

Seçim başarısının HDP’yi tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya götürdüğünü belirten Eş Başkanlık, “HDP projesi tutmuş ve kabul görmüştür. HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ın kazandığı bu başarı düzeyi, HDP’de kesinlikle rehavete neden olmamalıdır. Aksine halklarımız tarafından projesi kabul gören HDP, daha büyük bir bilinç ve kararlıkla çalışmalıdır” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

‘Seçimlerde asıl kazanan halkların adayı Demirtaş’tır’

“Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başbakan Erdoğan yüzde 50’linin üzerinde az bir oranıyla kazandı. Fakat bu seçimlerde asıl kazanan halkların adayı HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş olmuştur. Eşit olmayan koşullarda, büyük imkânsızlıklar, engellenmeler ve baskılara rağmen oylarını neredeyse ikiye katlamayı başarmıştır. Metropollerde ve Kürdistan’ın her tarafında oylarını artırmıştır. Kürtlerin mevsimlik işçi olarak metropollere göç ettiği, yine Kürtlerin büyük bölümünün zozanlarda olduğu koşullarda böyle bir başarının elde edilmesi çok önemlidir.”

‘Radikal demokrasi mücadelesi kaçınılmazdır’

“Başbakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile birlikte Türkiye ve Kürdistan'da oligarşik, baskıcı ve tekçi zihniyet daha da geliştirilmeye çalışılacaktır. AKP’nin 12 yıllık iktidar uygulamaları ve Erdoğan’ın seçim kampanyasında tekrarlayıp durduğu tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak söylemleri bunu açıkça göstermektedir. Türkiye halkları açısından bu anti demokratik, oligarşik zihniyete karşı radikal demokrasi mücadelesini daha çok geliştirmek kaçınılmazdır.”

‘Seçimde ulusalcı bir politika izleyen CHP kaybetmiştir’

“CHP, Klasik- Kemalist, ulusalcı siyaseti ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha adeta hüsrana uğramıştır. Kürt sorunun çözümü ve başta Alevi topluluğu olmak üzere tüm inançlara, kültürlere, kadınlara ve ezilenlere demokratik ve özgürlükçü bir yaklaşım göstermedikçe, giderek eriyen, küçülen ve daralan durumundan kurtulamayacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ulusalcı bir politika izleyen CHP kaybetmiştir.”

‘HDP projesi tutmuş ve kabul görmüştür’

“Halkların Demokrasi Partisi’nin Türkiye ve Kürdistan'da kabul gördüğü ve önemli bir gelişme trendi içinde olduğu kanıtlanmıştır. Resmi sonuçlar bir tarafa, potansiyel olarak da %10’unun üzerinde bir oy oranına sahip olan HDP, almış olduğu bu sonuçlarla birlikte demokrasi ve özgürlükten yana güçler karşısında tarihsel bir sorumlukla karşı karşıyadır. Çünkü HDP projesi tutmuş ve kabul görmüştür. HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ın kazandığı bu başarı düzeyi, HDP’de kesinlikle rehavete neden olmamalıdır. Aksine halklarımız tarafından projesi kabul gören HDP, daha büyük bir bilinç ve kararlıkla çalışmalıdır. Başta iç Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye ve Kürdistan'da yaygın bir şekilde örgütlenmediği ve ulaşmadığı hiçbir yer kalmamalıdır. Demokrasi, emek ve özgürlük cephesi şimdi her zamankinden daha çok Türkiye siyasetine yön verebilecek düzeyde etkili ve gerçek bir radikal demokrasi mücadelesini geliştirme imkanlarına sahiptir. HDP bu temelde yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürmek durumundadır.

Bu vesile ile başarısından dolayı Sayın Selahattin Demirtaş’ın şahsında HDP’yi kutluyor, mücadelesinde başarılar diliyor ve HDP’ye oylarını veren tüm halklarımızı selamlıyoruz.”