T24 LogoT24 Logo
Gündem

KCK bilançosu: 7 bin 748 gözaltı, 3 bin 895 tutuklama

PKK’nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK’ya yönelik operasyonlarda bugüne kadar

06 Ekim 2011 03:00

T24 - PKK’nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK’ya yönelik operasyonlarda bugüne kadar 7 bin 748 şüphelinin gözaltına alındığını, 3 bin 895 kişinin tutuklandığını açıklandı.

BDP'nin Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, KCK operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Beştaş'ın verdiği verilere göre, 14 Nisan 2009 tarihinden bu yana 7 bin 748 kişi gözaltına alınırken, 3 bin 895 kişi ise tutuklandı. Bu da her gün 9 BDP’linin gözaltına alındığı anlamına geliyor.


Son 6 ayda 4 bin 148 kişi

Açıklanan verilere göre, 14 Nisan 2009 tarihinden bu güne 7 bin 748 gözaltı gerçekleştirilirken bu gözaltılarda 3 bin 895 kişi tutuklandı. Açıklamada ayrıca, son 6 ay içinde 4 bin 148 gözaltının gerçekleştirildiği bunlarda bin 548 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, operasyonlar sonucunda 2 İl Genel Meclis Başkanı ve 4 İl Genel Meclisi Başkan vekili, 29 Belediye Meclisi Üyesi, 10 Belediye Başkanı, 8 Belediye Başkan yardımcısı, 2 Belediye Başkan vekili, 2 eski Belediye Başkanının tutuklu olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca 23 Eylül tarihinde İzmir'de aralarında 1 Parti Meclisi üyesi, 1 MYK üyesi olmak üzere 30 kişinin tutuklandığı hatırlatıldı.


'Müzakere için siyasetçi bulamayacak'

Açıklamada ayrıca gözaltı ve tutuklamaların sayısının bile tutulmakta zorlandığı bir sürecin yaşandığına dikkat çekilerek, "Gelişen demokrasi mi yoksa muhaliflerin bastırılması harekâtı mı? Başbakan siyasetle müzakereyi cezaevlerinde mi yapacak? Bu gidişle müzakere yapabileceği siyasetçi bulabilecek mi? Partimize yönelik ölçüsüz saldırılar devam ederken yeni Anayasa'yı kimlerle yapacak?" soruları yöneltildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24