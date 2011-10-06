KCK bilançosu: 7 bin 748 gözaltı, 3 bin 895 tutuklama

T24 - PKK’nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK’ya yönelik operasyonlarda bugüne kadar 7 bin 748 şüphelinin gözaltına alındığını, 3 bin 895 kişinin tutuklandığını açıklandı.



BDP'nin Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, KCK operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Beştaş'ın verdiği verilere göre, 14 Nisan 2009 tarihinden bu yana 7 bin 748 kişi gözaltına alınırken, 3 bin 895 kişi ise tutuklandı. Bu da her gün 9 BDP’linin gözaltına alındığı anlamına geliyor.





Son 6 ayda 4 bin 148 kişi



Açıklanan verilere göre, 14 Nisan 2009 tarihinden bu güne 7 bin 748 gözaltı gerçekleştirilirken bu gözaltılarda 3 bin 895 kişi tutuklandı. Açıklamada ayrıca, son 6 ay içinde 4 bin 148 gözaltının gerçekleştirildiği bunlarda bin 548 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, operasyonlar sonucunda 2 İl Genel Meclis Başkanı ve 4 İl Genel Meclisi Başkan vekili, 29 Belediye Meclisi Üyesi, 10 Belediye Başkanı, 8 Belediye Başkan yardımcısı, 2 Belediye Başkan vekili, 2 eski Belediye Başkanının tutuklu olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca 23 Eylül tarihinde İzmir'de aralarında 1 Parti Meclisi üyesi, 1 MYK üyesi olmak üzere 30 kişinin tutuklandığı hatırlatıldı.





'Müzakere için siyasetçi bulamayacak'



Açıklamada ayrıca gözaltı ve tutuklamaların sayısının bile tutulmakta zorlandığı bir sürecin yaşandığına dikkat çekilerek, "Gelişen demokrasi mi yoksa muhaliflerin bastırılması harekâtı mı? Başbakan siyasetle müzakereyi cezaevlerinde mi yapacak? Bu gidişle müzakere yapabileceği siyasetçi bulabilecek mi? Partimize yönelik ölçüsüz saldırılar devam ederken yeni Anayasa'yı kimlerle yapacak?" soruları yöneltildi.





