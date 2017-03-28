‘KCK Ana Davası’nda karar çıktı

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 yıldır görülen 154 sanıklı “KCK Ana Dava”da 107 kişiye ceza verildi. 43 sanık beraat etti. Dava süresince yaşamını yitiren 4 sanığın dosyası düşürüldü.

dihaber'de yer alan habere göre, 2009 yılında “KCK” adı altında başlatılan operasyonlarda, aralarında eş genel başkanlar, milletvekili, belediye eşbaşkanları, meclis üyeleri, siyasetçiler, insan hakları savunucuları, gazeteci ve aydınların bulunduğu 154 siyasetçinin 8 yıldır yargılandığı “Ana Dava”da karar çıktı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün son sözlerine alınmasının ardından bugün saat 16.00’da karar için mahkeme salonu hazır edildi. Tutuklu ve tutuksuz hiç bir sanığın katılmadığı duruşmada 100’ü aşkın avukat hazır bulundu.

Ceza yağdı

Mahkeme, avukatların içeri girmesiyle birlikte kararını açıklamaya başladı. Şu ana kadar kararı okunan isimler ve aldıkları cezalar şöyle:

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, eski Van Milletvekili Kemal Aktaş, HDP PM üyesi Bayram Altun, Mehmet Taş, Gazeteci Ahmet Birsin, Serdar Kızılkaya, HDP Genel Merkez Saymanı Hüseyin Yılmaz, DBP MYK üyesi Salih Akdoğan, Turan Genç, DBP PM üyesi Çimen Işık, Zühre Bozacı, Mehmet Selim, Herdem Kızılkaya, Ramazan Morkoç, Senanik Öner, Mehmet Nimet Sevim, Mehmet Akın, Lütfü Dağ, “örgüt yöneticisi olmak” iddiasından 21’er yıl hapis cezası verildi.



Necdet Atalay, Ercan Akyol, Ercan Sezgin, Mazlum Tekdağ, Olcay Kanlıbaş, Mükail Karakuş, Temer Tanrıkolu, Ümit Aydın, Seda Akbaş Can, Ali Şimşek, Şinasi Tur, Ahmet Makas, eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Tuncay Korkmaz, Gazeteci Tayyip Temel 18’er yıl ceza.



DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle, Sara Aktaş, Zülküf Karatekin, Pero Dündar, Abbas Çelik, Yüksel Baran, Ahmet Erden, Cibrahil Kurt, Nadir Bingöl, Hasan Hüseyin Ebem, eski HDP milletvekili Yurdusev Özsökmenler, Nihayet Taşdemir, Pınar Işık, Elif Kaya, Pelgüzar Kaygısız, Zahide Besi, Musa Farisoğulları, Adil Erkek, Mahmut Okkan, Burhan Karakoç, 9’ar yıl.



DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, eski DEP Milletvekili Selim Sadak, görevden uzaklaştırılan tutuklu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı, DBP Eş Genel Başkanvekili Gülcihan Şimşek, eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, Dersim Belediyesi eski Başkanı Songül Erol Abdil, eski Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin, eski Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk, görevden alınan Viranşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emrullah Cin, Şeyhmus Bayhan, Abdullah Akengin, Mehmet Tari, Hasan Üner, Celal Yoldaş, Ahmet Ertak, Fikret Kaya, Aydın Budak, Hasan İraz, Ahmet Zirek, Engin Kotay, Nuran Atlı, Kerem Duruk, Esma Güler, Özlem Yasak, Rojda Balkaş, Mesut Çetin, Ramazan Ödemiş, Ramazan Debe, Muharrem Erbey, Tuncay Ok, Ahmet İlan, Mustafa Doğrul, eski milletvekili Demir Çelik, Önal İsmail Öner “örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası aldı.



Mustafa Ocaklık, Abdurrahim Tanrıverdi, Osman Ocaklık, Veysi Akar, Nazim Çağlak, Türki Gültekin, 6’şar yıl 9’ar ay hapis cezası.



Zübeyde Zümrüt, 5 yıl 2 ay hapis cezası.



Serdar Ziriğ, 5 yıl hapis cezası.



Murat Tuğrul 5 yıl 7 ay 15 gün hapis.



Mehmet Güzel ve Mehmet Aksünger, 4 yıl 8 ay 7 gün hapis.



Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk 1 yıl 3 ay hapis.



Ebrü Günay, Kudbettin Kurt, Hüseyin Bayrak, Haci Erdemir, Heval Erdemli, İhsan Uğur, Sabahattin Dinç, Selahattin Elçi, Bahri Çeken, Yaşar Çelik, Hasat İnatçi, Rahmi Özmen, Siracettin Irmak, Servet Özen, Kazım Kurt, Galip Kandemir, Yaşar Sarı, Arslan Özdemir, Roza Erdede, Zeynep Boğa, Hacire Özdemir, Bedriye Aydın, Takibe Turgay, Alaattin Aktaş, Fethi Süvari, Nizamettin Onar, Zeynel Mat, Beyhan Sakin, Veysel Yıldırım, Hanifi Yöntem, Adnan Bayram, İhsan Sevitek, Seyithan Şen, Mehmet Deviren, Mehmet Nesih Çağlar, Seyithan Haran, Abdullah Bozkoyun, Mehmet Salih Yıldız, Mahmut Polat, Hüsamettin Çiçek, Mehmet Nesip Gültekin, Aygül Arat, Mesut Aydin, Resul Erkaplan, Abdulserdest Tan, Abdullah Aflatun, Abdurrahim Dağ, Abdulhalık Katar, Abdulgaffur Şen, Ekrem Elbat, Gülistan Dehşet, Semih Sencer, Ali Genç, Ali Oruç, Necla Kormaz hakkında beraat verildi.



Öte yandan mahkeme, hiçbir sanık hakkında yakalama kararı vermedi.