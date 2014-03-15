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Politika

KCK: AKP artık muhatabımız olmaktan çıkmıştır

KCK Yürütme Konseyi bir deklarasyon yayınlayarak, AKP'nin çözüm sürecinde muhatap olmaktan çıktığını belirtti

15 Mart 2014 17:15

KCK Yürütme Konseyi bir deklarasyon yayımlayarak "AKP Hükümeti Önder Apo'nun başlattığı ve hareketimizin de başarıya ulaşması için büyük çaba harcadığı demokratikleşme hamlesinin muhatabı olmaktan çıkmıştır." dedi.
 
DİHA'da yer alan habere göre, "17 Aralık'ta ortaya çıkan iktidar mücadelesi ortamında Öcalan'ın demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümündeki samimiyetini göstermek için fırsatçı bir yaklaşım içine girmediğine dikkat çekilen deklarasyonda, 'Ancak AKP hükümeti bu şansı da kullanmayarak Önder Apo'nun attığı adımlara karşılık vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir' denildi." ifadelerine yer verildi.
 
Yayınlanan deklarasyon şöyle:
 
"AKP Hükümeti yaşanan siyasal krizi demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümüyle aşacağına, hegemonik zihniyetle daha baskıcı politika ve uygulamalara yönelmiştir. Tüm hegemonik zihniyette olanların sandığı gibi böyle davrandığında sorunların üstesinden geleceği yanılgısı içine girmiştir. Köklü siyasal, sosyal, kültürel ve uluslararası boyutu olan Kürt sorunu ancak radikal demokratik adımlarla çözüleceğinden, AKP gibi hegemonya peşinde koşan bir hükümetin bu sorunu çözemeyeceği anlaşılmıştır. Bu açıdan da AKP Hükümeti Önder Apo'nun başlattığı ve Hareketimizin de başarıya ulaşması için büyük çaba harcadığı demokratikleşme hamlesinin muhatabı olmaktan çıkmıştır."

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