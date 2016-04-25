KCK: ABD dahil koalisyon güçleriyle temastayız, görüşmeler yaptık

KCK Yürütme Konseyi Eş Genel Başkanı Cemil Bayık, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Kandil Dağı'nda uluslararası güçlerden kendilerine mektupla çağrılar yapıldığını söyleyen Bayık bunlara mektuplarla cevap verdiklerini belirtti. BBC muhabiri Ian Pannell'ın sorularını yanıtlayan Cemil Bayık, "Kerkük'te görüştüğümüz PKK komutanları Koalisyon güçleriyle dolaylı temasları olduğunu söyledi, bu doğru mu?" sorusuna "Dolaylıdan da öte direkt de sayılabilir. Çünkü bizim güçlerimizin DAEŞ'le nasıl mücadele ettiğini dünya alem biliyor. Koalisyon güçlerinden gizli, DAEŞ'le mücadele yürütülmedi. Zaman zaman görüşmeler bile olmuştur. DAEŞ'e karşı mücadele eden, gerillayla iletişime geçmek zorunda" yanıtını verdi. Bayık, muhabirin bu temasla ABD'den mi bahsettiği sorusuna, "Amerika'dan da, İngiltere'den de… Koalisyon güçlerini temsil eden esas Amerika'dır tabi. Sorun Amerika'yla veya başka biriyle görüşüp görülmeme sorunu değildir" cevabını verdi.

TAK örgütünün PKK ile ilişkisinin olmadığını söyleyen Bayık, sivillere yönelik eylemleri kınadıklarını ancak birinci Ankara saldırısı gibi askerlere yönelik eylemlerin savaşın parçası gördüklerini söyledi.

Bayık, devletin operasyonlarının sürmesi halinde 'savaşı geliştireceklerini' ve bunun Türkiye'ye yayılacağını belirtti.

BBC'nin Türkiye muhabiri Mark Lowen'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik ise PKK'yı ayrı bir devlet kurmaya çalışmakla suçlayarak, mevcut aşamada müzakere masasına geri dönülmesi yönünde bir düşünce olmadığını vurguladı.

Çevik, PKK'ya yönelik operasyonlara kamuoyu desteğinin olduğunu da söyleyerek, çözüm sürecinin gündeme geldiği son 3 yıl için "Çatışmasızlığın bir çözüm yaratacağını düşündük. Ancak PKK, bu süreci güneydoğuyu ele geçirmek amacıyla kullandı" dedi.

Çevik, operasyonların belli bir aşamaya gelmesinin ardından görüşmelerin mümkün olabileceğini ifade etse de "Bu görüşmeler PKK ya da HDP'yle değil, Kürt kanaat önderleriyle olur. Ciddiye alınabilecek ciddi insanlarla olur" dedi.

Çevik ayrıca çatışmaların Türkiye'yi iç savaşa sürüklediği iddialarına da "Eğer operasyonlar durursa iç savaş yaşanır" diyerek yanıt verdi.

'ABD ile PKK arasında temas var'

Cemil Bayık Ağustos ayında ABD ile temas kurduklarını söylemiş ancak bu açıklama ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı reddetmişti.

Bayık, BBC muhabirinin "Kerkük'te görüştüğümüz PKK komutanları Koalisyon güçleriyle dolaylı temasları olduğunu söyledi, bu doğru mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Dolaylıdan da öte direkt de sayılabilir. Çünkü bizim güçlerimizin DAEŞ'le nasıl mücadele ettiğini dünya alem biliyor. Koalisyon güçlerinden gizli, DAEŞ'le mücadele yürütülmedi. Zaman zaman görüşmeler bile olmuştur. DAEŞ'e karşı mücadele eden, gerillayla iletişime geçmek zorunda."

Bayık, muhabirin bu temasla ABD'den mi bahsettiği sorusuna, "Amerika'dan da, İngiltere'den de… Koalisyon güçlerini temsil eden esas Amerika'dır tabi. Sorun Amerika'yla veya başka biriyle görüşüp görülmeme sorunu değildir" cevabını verdi.

'Asıl çağrı Türkiye'ye yapılmalı'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass geçtiğimiz günlerde PKK'ya silah bırakma çağrısını içeren bir açıklama yapmıştı.

Bayık tek taraflı çağrıların anlamının olmadığını söyledi:

"Bazıları bize 'savaşı durdurun' çağrısı yapıyor. Bu bir şey ifade etmiyor. Bu savaş bir sonuçtur, buna yol açan nedenler var. Bu nedenleri ortadan kaldırmayan herhangi bir savaşı durdurma pek bi sonuç yaratmaz.

"Yeniden bizim ateşkes yapmamızın herhangi bir anlamı yoktur. Bize bu çağrıları yapanların Türkiye'ye de bu çağrıyı yapması gerekiyor."

'Uluslararası alandan mektuplara

mektupla yanıt veriyoruz'

Cemil Bayık kendilerine uluslararası alandan mektup yoluyla çağrılar yapıldığını ve bunlara mektupla yanıt verdiklerini söyledi:

"Bize savaşın durdurulması için çağrılar oldu, bize mektuplar gönderildi. Biz de bunlara mektuplarla cevap verdik. Savaşı başlatan biz değiliz ki bizden savaşın durdurulması istensin. Hem Türkiye'den hem PKK'den derhal savaşın durdurulup ateşkesin çift taraflı ilan edilmesini ve müzakerelerin başlatılmasını istemelidirler."

Bayık, mektupları kimin gönderdiğini, onlara açıklamadan söylemeyi uygun bulmadığını belirtti.

Bayık, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda buna hazır olduklarını söyledi.

'TAK bu koşullarda eylem yapar,

sempati de toplar'

Bayık, Ankara'daki eylemlerle ilgilerinin olmadığını söyledi:

"Bu eylemlerin PKK'yle bir ilişkisi yoktur. Bizim dışımızdaki bir örgüttür. Kimdir, kimler yer alıyor onu bilmiyoruz. Muhtemelen bizden ayrılanların bazıları onun içinde yer almış olabilir.

Pannell'ın, PKK'nın 2013'te yaptığı çağrı ardından TAK'ın eylemlerini durdurduğunu hatırlatması üzerine Bayık, bugünkü koşullarda kimsenin TAK'ı durduramayacağını söyledi:

"TAK'ın eylemleri durmuyor çünkü Türkiye'de korkunç bir savaş var. Bu koşullarda kim TAK'ın önüne geçebilir? Bu koşullarda TAK eylem yaparsa toplumda sempati toplar tabii ki. TAK elbette ki eylem yapar, buna yol açan Türk devletinin uyguladığı politikalardır."

Pannell, KCK yöneticilerinden Sabri Ok'un Ankara'da Şubat ayında gerçekleştirilen saldırıyı öven açıklamalarını sorması üzerine Bayık, bu açıklamadan haberi olmadığını belirtti:

"KCK'de PKK'li olanlar var, PKK'li olmayanlar var. Çeşitli düşünceye sahip olalar var. KCK'yi eşbaşkanlık temsil ediyor. Eşbaşkanlığın KCK adına yaptığı açıklamaları esastır."

BBC muhabirinin, Ok'un açıklamasında ortada 'gurur duyulması gereken bir eylem olduğunu' söylediğini hatırlatması üzerine Bayık, "Sabri Ok'un açıklamasını ilk kez sizden duyuyorum. O KCK'yi bağlamıyor, KCK'yi bağlayan eş başkanlıktır. Biz öyle ölümlerden sevinen insanlar falan değiliz" cevabını verdi.

Bayık, Türkiye'de operasyonların sürmesi durumunda savaşı 'geliştireceklerini' söyledi:

"Elbette ki Türkiye'nin bu yaklaşımı olduğu müddetçe PKK de savaşı geliştirecektir. Sadece Kürdistan'da değil Türkiye'de de savaş gelişir. Savaşı sadece silahlı savaş olarak da anlamamak gerekiyor, savaşın birçok yönü var."