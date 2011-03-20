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Yaşam

KAZLIÇEŞME MEYDANI'NDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ İSTANBUL (A.A)

20 Mart 2011 13:46

-KAZLIÇEŞME MEYDANI'NDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - Nevruz Bayramı dolayısıyla Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlenen kutlama için gelenler, 3 ayrı arama noktasından alana alınmaya başladı. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile bazı sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen açık hava toplantısı kapsamında, Kazlıçeşme Meydanı'nda 3 ayrı giriş yerinde arama noktaları kuruldu.  Kutlamaların yapılacağı alanda yakılacak ateş için hazırlıklar tamamlandı. Konuşmaların yapılacağı platformun önüne, Demokratik Özgür Kadın Hareketince ''Kadın kırımı, toplum kırımıdır'' yazılı pankart asıldı. Miting alanına gelenler, üzerinde Kürtçe ''Nevruz kutlu olsun'' yazılı atkı ve pankartlarla BDP bayrakları taşırken, bazıları terör örgütü elebaşı lehine slogan attı.  Kutlamaların yapılacağı alana seyyar tuvaletler kurulurken, yiyecek ve içecek stantları da açıldı.  Bu arada, miting alanının etrafı bariyerlerle çevrilirken, emniyet birimleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

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