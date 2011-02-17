Kazım'ın kramponları böbrek hastası çocuklar için açık arttırmada

T24- Galatasaray’ın yeni transferi Kazım Kazım, Ali Sami Yen’in son golünü attığı maçta giydiği kramponları imzalayarak Çocuk Böbrek Vakfı’na fon sağlamak amacıyla açık artırmaya çıkardı. Çocuk Böbrek Vakfı Müdürü Ayşe Çalhan, açık artırmadan elde edilecek gelirin böbrek nakli olmuş ve diyaliz hastası çocukların eğitimleri için kullanılacağını belirtti.



Medical Park Hastaneler Grubu’nun 10 bin TL’lik destek vererek başlangıç artırımını yaptığı Galatasaray’ın yeni transferi Kazım Kazım'ın kramponlarını bir ay sonunda en yüksek teklifi veren kişi veya kurumun olacak.

Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray’ın son golünü atarak tarihe adını yazdıran sahaların hızlı futbolcusu Kazım Kazım’ın unutulmaz maç sırasında giydiği kramponlar, böbrek hastası yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Galatasaray’ın yeni transferi Kazım Kazım, maçta giydiği kramponları imzalayarak Çocuk Böbrek Vakfı’na fon sağlamak amacıyla açık artırmaya çıkardı. Başlangıç artırımını Medical Park Hastaneler Grubu’nun yaptığı kramponlardan elde edilecek gelir, Çocuk Böbrek Vakfı’ndaki böbrek hastası çocukların eğitimlerine harcanacak.

Kazım Kazım Galatasaraylılardan destek bekliyor



Medical Park Göztepe Hastanesi’nde, Çocuk Böbrek Vakfı Müdürü Ayşe Çalhan ile Medical Park Organ Nakil Merkezi Başkanı Doç. Dr. Serdar Kaçar’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, açık artırmaya start veren Kazım Kazım, organ nakli ve bağışı konusunda yapılan çalışmaların yanı sıra organ bekleyen hastaların kendilerine olan güvenlerini kazanması artırılması için de çaba sarfedilmesi gerektiğini ifade etti. Kazım Kazım, “Kramponlardan elde edilecek gelir, böbrek nakli bekleyen çocukların eğitimlerine harcanacak. Organ bekleyen hastaların hayata daha sıkı bağlanmaları çok önemli. Onlara verilecek her destek hayata daha umutlu bakmaları için atılmış önemli bir adım. Medical Park Hastaneler Grubu ve Galatasaray Kulübü’nün desteğiyle hayata geçen bu proje ile böbrek hastası çocuklarımıza sağlayacağımız her katkı beni onurlandırıyor” dedi. Açık artırmaya büyük talep olacağına inandığını belirten Kazım Kazım, tüm Galatasaraylıları ve spor camiasını projeye destek olmaya ve organ bağışı yapmaya çağırdı.

Çocuklara müzik, tiyatro eğitimi

Böbrek hastası çocuklara yapılacak her türlü maddi ve manevi yardımın önemli olduğuna değinen Çocuk Böbrek Vakfı Müdürü Ayşe Çalhan ise, “Organ bekleyen çocukların tedavilerini çağdaş düzeyde sağlamanın yanı sıra üretken ve kendisine güvenen birer birey olarak yetişmelerini sağlamak da önemli. Bu anlamda Kazım Kazım, Galatasaray Kulübü ve Medical Park Hastaneleri’nin verdiği destek büyük önem taşıyor. Açık artırmadan elde edilecek gelir, böbrek nakli olmuş ve diyaliz hastası çocukların yeteneklerini geliştirip kendilerine güvenlerini artmasını sağlamak için tiyatro, drama ve resim eğitimleri almaları için harcanacak. Medical Park Hastaneler Grubu başlangıç artırımı olarak 10 bin TL’lik destek verdi. 1 ay süreyle devam edecek açık artırmada kramponlar en fazla bedeli ödeyen kişi veya kurumun olacak” diye konuştu.

70 bin hasta böbrek bekliyor

Organ bağışı ve nakli konusunda hastaların ve halkın henüz yeteri kadar bilgiye sahip olmadığını söyleyen Medical Park Organ Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Serdar Kaçar da, bu konuda duyarlılığı artırmaya yönelik her çalışmanın binlerce hastanın kurtulması için atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Kaçar şöyle devam etti: “Türkiye'de hala böbrek yetmezliği çektiği halde organ nakliyle tedavi olabileceklerinden haberdar olmayan hastalar var. Türkiye’de böbrek ihtiyacı olan 70 bin hasta bulunuyor. Diğer bir deyişle, halen 70 bin hasta böbrek bulamadığı için diyalize bağlı bir yaşam sürüyor. Bunun en önemli nedeni bağış azlığı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen yıl ülkemizde 3 bin 10 nakil yapılabildi. Bunların 3’te 2’si böbrek nakli. Avrupa Birliği’nin ortalaması ise yılda 7 bin nakil. Bizde yeterince organ nakli merkezi ve cerrahı bulunmasına rağmen maalesef yeterince nakil yapılmıyor. Bunun en önemli nedeni beyin ölümünde tespit yetersizliği.”

Konuşmaların ardından Kazım Kazım kramponlarını Çocuk Böbrek Vakfı Genel Müdürü Ayşe Çalhan’a hediye etti. Basın toplantısında hazır bulunan böbrek hastası çocuklar ise hazırladıkları dans gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Kramponlar için bağış yapmak isteyenler, Çocuk Böbrek Vakfı’ndan Ayşe Çalhan’a başvurabilirler. İletişim için Çocuk Böbrek Vakfı’na 0212 660 60 11 numaralı telefondan ulaşılabilir.