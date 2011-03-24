-KAZIM'A BABALIK İZNİ İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda 29 Mart Salı günü Avusturya ile karşılaşacak (A) Milli Takım, maçın hazırlıklarını sürdürürken eşi doğum yapacak Kazım Kazım'a izin verildi. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle milli takımın ilk idmanında yer almayan Kazım Kazım bugünkü çalışmada da yer almadı. Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, birkaç gün içinde erkek bir çocuk dünyaya getirmesi beklenen eşini görmek üzere İngiltere'ye gitmesi için Kazım'a izin verildiği bildirildi. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Avusturya maçı hazırlıklarını sürdüren milliler, basına kapalı bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı. Milli takım, Avusturya maçı hazırlıklarını yarın Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.