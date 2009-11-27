Kazım'a ağır ceza!

T24 - TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki eylemleri nedeniyle Fenerbahçeli futbolcu Kazım Kazım'a 4 maç ceza verdi.



Yapılan açıklamada, derbi karşılaşmada müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı eylemleri nedeniyle, Fenerbahçeli futbolcu Kazım Kazım'a 4 resmi müsabakadan men cezasının verildiği kaydedildi.



Derbi maçta Beşiktaş Kulübü, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 40 bin TL, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 40 bin TL olmak üzere toplam 80 bin TL para cezasına çaptırılırken, Fenerbahçe Kulübü'ne ise taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL, zaman çizelgesine uyulmaması nedeniyle de 5 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL para cezası verildi.



Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü idarecisi Hasan Çetinkaya da derbi maçta statüye aykırı şekilde yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası aldı.



PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:



3 Maç: Doğa Kaya (Eskişehirspor), Ömer Kadri Özcan (Kartalspor Teknik Sorumlusu), Mehmet Tosun (Şanlıurfaspor masörü), Ömer Serbest (Sürmenespor), Volkan Gönenç (Ünyespor), Erman Öğüd (Ünyespor)



2 Maç: Mehmet Kenan Öztürk (Şanlıurfaspor Antrenörü), Devrim cengiz (Altınorduspor masörü), Tayfun Aydın (Bulancakspor), Sertaç Çavdar (Sürmenespor), Hamdin Kaya (Batman Petrolspor).

30 gün hak mahrumiyeti: Hamdi Kaya (Kastamonuspor idarecisi)



İhtar: Fuat Uçar (Karşıyaka Kulübü görevlisi), Adem Türk (Ünyespor idarecisi), Bülent Çalık (Ünyespor antrenürü), Şenol Kaba (Ünyespor Teknik Sorumlusu).



95 bin TL: Ankaragücü.

15 bin TL: Hamdi Kaya (Kastamonuspor idarecisi).

10 bin TL: Gaziantepspor.

7 bin 500 TL: Antalyaspor.

5 bin TL: Trabzonspor.

3 bin TL: Bucaspor, Siirtspor.

2 bin 500 TL: Altay, Karşıyaka.

2 bin 400 TL: Kahramanmaraşspor.

1500 TL: Şanlıurfaspor.

1400 TL: İstanbul Kartal Belediyespor,

1000 TL: Bingöl Belediyespor.

