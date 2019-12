-KAZIM: SENELERDİR GALATASARAY FORMASI GİYİYOR GİBİ HİSSETTİM İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'la 3,5 yıllık sözleşme yapan milli futbolcu Kazım Kazım, takım arkadaşlarının kendisini senelerdir Galatasaray forması giyiyormuş gibi hissettirdiklerini söyledi. Galatasaray TV'de canlı yayına katılan Kazım Kazım, yeni takımıyla ilgili ilk izlenimleri hakkında, ''Sabah takım arkadaşlarımla karşılaştığımda, senelerdir Galatasaray forması giyiyor gibi hissettim. Çünkü beni çok iyi karşıladılar. Güzel bir karşılama yaptılar. Onun haricinde zaten bir çoğunu Milli Takım'dan tanıyordum. O yüzden hiç yabancılık çekmedim. Bana senelerdir Galatasaray forması giyiyor gibi hissettirdiler'' dedi. Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatan Kazım, karşılıklı görüşerek kontratı feshetme kararı aldıklarını aktarırken, ''Galatasaray gibi büyük bir camiadan teklif gelmesi, Galatasaray gibi büyük bir camianın benimle ilgilenmesi tabii ki benim için çok pozitif oldu. Ben de hiç düşünmeden buna karar verdim. Burada özellikle Adnan Sezgin'in payını unutmamak lazım. Çünkü kendisi bu olayla çok ilgilendi. Öbür taraftan teknik direktörümüz, antrenörlerimiz onların da bana karşı ilgilerini gördükten sonra, kafamda soru işareti olmadan buraya gelmeyi kabul ettim'' diye konuştu. -''YENİ BİR SAYFA AÇIYORUM''- Genç oyuncu, Galatasaray takımının büyüklüğü ve İstanbul'u çok sevmesinin transferindeki etkisine değinirken, ''İstanbul'da devam ettirdiğim bir hayat var. Ve şu anda nişanlıyım. Çok kısa bir zamanda baba olacağım. Hayatımda yepyeni bir sayfa açıyorum, hem takım anlamında hem de hayat anlamında. Çünkü deminde belirttiğim gibi çok kısa bir süre sonra baba oluyorum. Bu tip şeylerin de etkisiyle böyle bir karar verdim'' ifadelerini kullandı. Kazım, camiada transferine karşı çıkan bir kitle olduğunun hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Tabii ki bu tip tepkilerin farkındayım. Bu tip tepkilerin gösterilmesi de çok normal. Sonuçta ezeli rakipten buraya geliyorsunuz ve geçmişte yaşadığınız bazı olaylar var. Şuna da dikkat çekmek istiyorum. Olaylar benim futbolumdan kaynaklanmadı. Bu olaylar bazı yerlere çekildi ama kesinlikle futboldan dolayı değildi. Şunu da unutmamak gerekir, buraya ilk geldiğim zaman ben daha 19 yaşındaydım. 19 yaşında genç birisiniz. Farklı bir yere geliyorsunuz. Mutlaka gözleriniz de daha açılmamış. Ama bu olaylar benim hep bir kazancım oldu. Neden kazancım oldu, çünkü biraz daha gözümü açmamı sağladı. Biraz daha bir şeylerin farkına varmamı sağladı ve bu olaylar şekillendi. Daha farklı, daha olgun bir Colin Kazım karakteri yarattı. Şu anda Galatasaray'la yepyeni bir sayfa açıldı. Temiz bir sayfa açıldı. İlerleyen günlerde Colin Kazım'ın kim olduğunu, neler yapabileceğini mutlaka sahada göreceklerdir.'' Oyuncu olarak çok daha fazla olgunlaştığını yineleyen Kazım, ''Aslında Galatasaray'dan teklif gelmeden önce İngiltere'ye gitme şansım da vardı. Farklı kulüplerden teklif aldım. Fakat Galatasaray'dan teklif gelir gelmez her şey değişti. Çünkü ailemin birçok bireyi Galatasaray taraftarı ve bu da beni çok etkiledi. Galatasaray'ı seçmemde çok büyük bir etken oldu. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum, nasıl bir potansiyele sahip olduğumu biliyorum ve en kısa zamanda da bunu göstermek istiyorum. Şu anda tamamen kendimi Galatasaray'a ait hissediyorum'' şeklinde konuştu. -''LİGİN İLK YARISINDA KAZIM'IN YÜZDE 35'İNİ SEYRETTİLER''- Kendi yeteneklerini bildiğini, ancak bunu çok fazla dile getirmeyi sevmediğini anlatan genç futbolcu, ''Ben yeteneğimi sahada göstermek isteyen bir insanım. Ligin ilk yarısında belki Kazım'ın yüzde 35'ini seyrettiler. Ben bunu yüzde 85'e çıkarmak istiyorum. Çünkü burada performansımı yükseltebileceğim bütün imkanlar hazır'' dedi. Teknik direktör Gheorghe Hagi ve yardımcısı Tugay Kerimoğlu'nun futbolculukları döneminden çok sevdiği kişiler olduğunu aktaran Kazım, ''Çok sevdiğim ve bana çok güvenen insanlar. Hocalarımız, taraftarımız ve bana güvenen yöneticilerin kesinlikle güvenlerini boşa çıkartmayacağım. Size güvenen ve inanan bir hocayla her şeyi yapabilirsiniz, her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Onun için sahaya çıkıp dakikalarca, kilometrelerce koşabilirsiniz. Saatlerce mücadele edebilirsiniz. Şu anda bana burada öyle bir inanç var. Mutlaka bu da beni olumlu yönde etkileyecektir'' şeklinde görüş belirtti.