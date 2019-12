-KAZIM: ÖNEMLİ BİR KULÜBE GELDİĞİMİN FARKINDAYIM İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Galatasaray'ın yeni transferi Kazım Kazım, kendisine yönelik beklentilerin olduğunu belirtirken, önemli bir kulübe geldiğinin de farkında olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı takımın Antalya kampına dahil olan ve yeni takımında 80 numaralı formayı giyeceği duyurulan Kazım Kazım, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, ''Şu anda bu bir rüya gibi çünkü çok önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım. Beni buraya çok büyük beklentilerle getirdiler. Beklentilere elimden geldiği kadarıyla en iyi şekilde cevap vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın'' dedi. En büyük isteğinin bir an önce Galatasaray forması giymek olduğunu vurgulayan Kazım, şunları söyledi: ''Şu anda en büyük isteğim ve hayalim Galatasaray formasını, tabii önce antrenman formasını bir an önce üzerime geçirmek, takımla birlikte çalışmaya ve oynamaya başlamak. Çünkü bana güvenenler vardı ve bu güvenlerini boşa çıkarmayacağımı herkes görecek. Bunu kanıtlamak istiyorum. Şu anda tek konsantre olduğum; bu takımın başarısı ve Colin Kazım'ın Galatasaray formasıyla ne yapacağı. Bunu da herkes görecek zaten. Şu anda yeni bir sayfa açıldı. Hem benim hem de ailem için yeni ve güzel bir sayfa açıldı. Galatasaray gibi büyük bir camiaya geldim. Aynı zamanda Galatasaray için de yeni bir sayfa açılıyor biliyorsunuz. Yeni ve çok güzel bir stada geçiliyor. O yüzden hem benim hem de takımım açısından güzel bir sayfa olacaktır.'' Açıklamasında, Colin Kazım'ın kim olduğunu ve nasıl bir futbol oynadığını en iyi şekilde göstereceğini ifade eden milli sporcu, Galatasaray takımının ligdeki konumunu da hak etmediğini belirtti. ''Galatasaray şu anda içinde bulunduğu durumu hak etmiyor. Benim de yardımımla mutlaka daha iyi yerlere gelecektir'' ifadelerini kullanan Kazım, ''Böyle güzel bir formayı giyeceğim için çok mutluyum. Tek istediğim şey bir an önce takımda oynamaya başlamak, bir an önce antrenmanlara katılmak. Ailemin bana gösterdiği özeni, hem taraftarların hem de yönetimin bana olan güvenlerini boşa çıkarmadan Colin Kazım'ın neler yapabileceğini kanıtlamak istiyorum'' diye konuştu.