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Kültür-Sanat

Kazım Koyuncu'nun nişanlısına yazdığı son mektuptan: Hayatına devam et bebeğim, kendine iyi bak

"Sana ulaşma arzusu beni dirençli yapıyor sevgilim"

27 Mayıs 2016 16:14

Kanser hastalığı nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kazım Koyuncu'nun, nişanlısı Gönül Bozoğlu'na yazdığı son mektup ortaya çıktı. Koyuncu, mektubunda "Sanki yanındaymışım gibi hayatını devam ettir bebeğim. Sana ulaşma arzusu beni dirençli yapıyor sevgilim" ifades, yer alıyor.

Kafa dergisinde yer alan mektupta yazanlar özetle şöyle:

"Canım aşkım, meleğim... Sanki yanındaymışım gibi hayatını devam ettir bebeğim. Sana ulaşma arzusu beni dirençli yapıyor sevgilim. İyi olmam için bir koşul var; kendine iyi bakman, yemek yemen ve sakin olman..."

kazım koyuncu

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Sugören Köyü'nde 7 Kasım 1971 tarihinde doğduğu belirtilen ancak nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olan Koyuncu, müziğe ortaokul birinci sınıfta mandolin çalarak başladı. Çocukluğu, "üstadım" dediği, "Kemençeci Yaşar" lakabı ile tanınan Yaşar Turna'nın yanında türkü dinleyerek geçen Koyuncu, İstanbul'a üniversite eğitimi için geldikten sonra müzikle yoğun olarak uğraşmaya başlamışsa da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden siyasi nedenlerle ayrıldı. 1992 yılında profesyonel müzik hayatına giriş yapan Koyuncu, 2004'ün sonlarında akciğer kanseri teşhisi konulmuş ve kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Koyuncu, 25 Haziran 2005'de, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

 
 

 

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Kazım KoyuncuGönül Bozoğluson mektubu

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