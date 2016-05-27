Kazım Koyuncu'nun nişanlısına yazdığı son mektuptan: Hayatına devam et bebeğim, kendine iyi bak

Kanser hastalığı nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kazım Koyuncu'nun, nişanlısı Gönül Bozoğlu'na yazdığı son mektup ortaya çıktı. Koyuncu, mektubunda "Sanki yanındaymışım gibi hayatını devam ettir bebeğim. Sana ulaşma arzusu beni dirençli yapıyor sevgilim" ifades, yer alıyor.

Kafa dergisinde yer alan mektupta yazanlar özetle şöyle:

"Canım aşkım, meleğim... Sanki yanındaymışım gibi hayatını devam ettir bebeğim. Sana ulaşma arzusu beni dirençli yapıyor sevgilim. İyi olmam için bir koşul var; kendine iyi bakman, yemek yemen ve sakin olman..."