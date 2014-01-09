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Kültür-Sanat

Kazım Koyuncu'nun hayatı beyazperdeye aktarılacak

Müzisyen Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatacak filmde, Karadenizli müzisyeni Engin Heperi canlandıracak

09 Ocak 2014 19:17

Müzisyen Kazım Koyuncu'nun hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Karadeniz müziği ile rock müziğini sentezlemesiyle hafızalara kazınan Koyumcu, 25 Haziran 2005'te kanser hastalığı nedenyile hayatını kaybetmişti.

Onur Aydın’ın Kazım Koyuncu'yu anlattığı 'Yağmur-Kıyamet Çiçeği' kitabı, aynı isimle beyazperdeye aktarılacak. Kitabın yazar Onur Aydın tarafından yönetilecek filmin oyuncu kadrosu belli oldu.

Haberedikkat.com sitesinin haberine göre, filmde Kazım Koyuncu'yu Engin Hepileri canlandıracak. Filmde Hepileri’nin yanı sıra, Altan Erkekli, Devrim Saltoğlu, Sevtap Özaltun, Erkan Köstengil, Sait Genay, Settar Tanrıöğen, Hüseyin Avni Danyal, Elena Viunova ve Serap Aksoy da rol alacak.

Filmde, Kazım Koyuncu’nun hayatının yanı sıra Çernobil felaketi ve Trabzonspor’un 1995 - 1996’da şampiyonluğu kaybedişi ve sonrasında şehirde ilan edilen yas da anlatılacak.

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