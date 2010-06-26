Kazım Koyuncu'nun aramızdan ayrılalı 5 yıl oldu

T24 - Kazım Koyuncu, ölümün 5. yılında Artvin'de mezarı başında ve Türkiye'nin birçok yerinde anıldı.





Kansere yenik düşen Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 5. yıl dönümünde Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.



Belediye parkında toplanan Koyuncu'nun hayranları, ellerinde sanatçının fotoğraflarıyla İnönü Caddesi güzergahından yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi.



Hopa Halkevi adına Kamil Ustabaş'ın, Koyuncu'nun hayatı ve kişiliğini anlattığı basın açıklamasının ardından grup, araçlarla sanatçının mezarının bulunduğu Yeşilköy'e geçtiler.



Koyuncu'nun mezarını çiçeklerle süsleyen sevenleri, onunla ilgili anılarını anlattılar.



Anma törenine, Gürcistan'dan ''Laz ve Megrel'' isimli grubu ile İstanbul'daki Kazım Koyuncu Kültür Merkezi üyeleri de katıldı.



Koyuncu'nun arkadaşı Laz Kültür Derneği Başkanı Mehmedali Barış Beşli, Lazca yaptığı konuşmasında, sanatçıyı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.





Ankara'da da anıldı



Anma töreni, sanatçının şarkılarının söylenmesinin ardından sona erdi. Koyuncu, Ankara'da da anıldı.



''Kazım Koyuncu İçin Sokağa Şarkılar Söylüyoruz'' adlı etkinlik öncesinde Yüksel Caddesindeki İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.



TMMOB Ankara Şubesi adına açıklama yapan Adnan Zeytinci, 1986 yılındaki Çernobil faciasından sonra Karadeniz bölgesinde kanser vakalarının arttığını ve kanser nedeniyle pek çok ölümün meydana geldiğini söyledi.



Geleneksel Karadeniz müziğinin simge isimlerinden Kazım Koyuncu'nun da bu nedenle yaşamını yitirdiğini ifade eden Zeytinci, ''Ancak o, her şeye rağmen şarkılarını söyledi. Kazım Koyuncu, toplumun hiçbir sorununa yabancı kalmayan bir sanatçıydı. Onu genç yaşta aramızdan alan nükleere karşı da mücadelesi hala aklımızdadır'' dedi.



Koyuncu'nun mücadelesinin halen ona inananlar tarafından sürdürüldüğünü dile getiren Zeytinci, ''Kazım, şu an beden olarak aramızda değil ama türküleri, güler yüzü ve mücadelesi ile hatırlıyoruz'' diye konuştu.



Kazım Koyuncu'yu anmak için etkinlik düzenleyerek onu sevenleri bir araya getirdiklerini ifade eden Adnan Zeytinci, bu amaçla bir konser de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.



Koyuncu'yu anma etkinliğinde bir araya gelen grup, ''Nükleere inat, yaşasın hayat'' şeklinde slogan attı.





