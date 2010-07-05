T24 - Diyarbakır'da mahkeme, "bilirkişi heyeti" diye özel harekatçıları seçince Kazım Koyuncu ve Ahmet Kaya "örgüt sempatizanı" oldu. "Kazım Koyuncu'yu, Ahmet Kaya'yı, Ozan Serhat'ı, Delila'yı unutmayın. Uğur Kaymaz'ı unutmayın" sözlerine 10 ay hapis çıktı.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Sanatçı Cevdet Bağca'nın Siirt'te verdiği bir konserde, "Kazım Koyuncu'yu, Ahmet Kaya'yı, Ozan Serhat'ı, Delila'yı unutmayın. Uğur Kaymaz'ı unutmayın" dediği gerekçesiyle 10 ay hapse mahkum etti.



Bağca, 29 Eylül 2009'da Siirt'te düzenlenen bir konserde sahne alırken, kısa bir konuşma yapmış, dile getirdiği görüşler polislerin düzenlediği tutanağa "örgüt sempatizanlığı ve üyeliği hakkında propaganda yapmak" olarak geçmişti.





Ozan Serhat ve Delila'nın CD'leri satışta



Tutanakla birlikte polis çektiği kamera görüntüleri ve fotoğrafların delil olarak gösterilmesine tepki gösteren Bağca, "Açılım budur işte! Karikatürize edilmiş dava ve karar" dedi.



"Mahkeme, bir kere ceza verme üzerine kurulmuş. Ozan Serhat ve Delila'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrolüne sahip CD'lerini mahkemeye sunduk. Ancak dikkate alınmadı. Türkiye'de bu sanatçıların eserlerini okuyoruz. Yaşamını hangi biçimde yitirirse yitirsin, bu insanlar sanatçıdır"



"Böyle komiklik olur mu? Özel harekat polisi nasıl bilirkişi heyeti olur? Bu kadar karikatürize bir dava olamaz. Açılım budur işte!"



Mahkemenin 29 Haziran'da aldığı ancak gerekli kararı geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararda, konuşma "örgüt propagandası" olarak değerlendirildi.



Tutanakta Bağca'nın "PKK/KONGRA-GEL örgütü sempatizanları olan ve terör örgütünün propagandasını yapan bu şahıslar için 'Kazım Koyuncu'yu unutmayın, Ahmet Kaya'yı unutmayın' ve PKK / KONGRA-GEL mensuplarından olan kırsal alanda operasyonda öldürülen kişiler için Ozan Serhat'ı unutmayın, Delila'yı unutmayın' gibi sözlerle örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterirken güvenlik güçleri ile girilen çatışmalarda ölü ele geçen örgüt mensuplarını överek andığı, şarkı aralarında söylediği sözlerle örgütün propagandasını yaptığı tespit edilmiş" ifadeleri dikkat çekiyor.





Koyuncu ve Kaya da "PKK sempatizanı"



Tutanakta, Laz müziğinin sevilen sesi Kazım Koyuncu ve "Kürtçe şarkı yapacağım, bunu yayınlayacak yürekli insanların da olduğunu biliyorum" dediği için uğradığı siyasi linç sonrası sürgüne gittiği Paris'te yaşamını yitiren sanatçı Ahmet Kaya, PKK'nin sempatizanları olarak ele alındı.



Karadeniz'in birçok yerinde adına festivaller düzenlenen ve 3 Temmuz'da İzmir'in Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Karabağlar İlçe Belediyesi'nin de adına festival düzenlediği Kazım Koyuncu'nun da "PKK sempatizanı" olarak gösterilmesi ise polisin tutumunun tepkiyle karşılanmasına neden oldu.



Ozan Serhat ve Delila'nın da sanatçı değil "örgüt mensubu" olduklarının iddia edildiği tutanakta, Bağca'nın 21 Kasım 2004'te Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde babasıyla birlikte polislerce "HPG'li olduğu" iddiasıyla öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz için dile getirdiği "Uğur Kaymaz'ı unutmayalım" sözleri de "örgüt propagandası" olarak kayıtlara geçirildi.





