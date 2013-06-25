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Yaşam

Kazım Koyuncu mezarı başında anıldı

Sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 8. yılında, memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.

25 Haziran 2013 19:17

Akciğer hastalığından 33 yaşında hayatını kaybeden Kazım Koyuncu'nun Yeşilköy Köyü'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Koyuncu'nun yakınları, sevenleri ve bir grup Trabzonspor taraftarının katıldığı anma töreninde konuşan Hasan Bilgin, ünlü sanatçıyı 2005 yılında kaybettiklerini hatırlattı ve şunları söyledi:

"8 yıl önce içimde oluşan burukluk, her geçen yıl artarak devam ediyor. Kazım, insan gibi insan, adam gibi adam, sosyal yaşamın içinden gelen değerli bir devrimcidir. Kazım Koyuncu'yu müzisyenliğinin yanı sıra devrimci olarak da anmamız lazım."

Tören, Koyuncu anısına saygı duruşunda bulunulması ve mezarına çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

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