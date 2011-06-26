T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KAZIM KOYUNCU İSTANBUL'DA ANILDI   İSTANBUL (A.A)

26 Haziran 2011 02:48

-KAZIM KOYUNCU İSTANBUL'DA ANILDI   İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Kansere yenik düşen Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 6'ncı yılında Beyoğlu'nda anıldı.      İstiklal Caddesi Mis Sokak girişinde toplanan Kazım Koyuncu hayranları, ''Karadeniz Dev Bir Dalga, Özgür Bir Sudur'' yazılı pankart taşıdı. Gruptakiler, tulum müziği eşliğinde sloganlar atarak Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdü.  Burada yapılan basın açıklamasında, ''İsyanımızın en güzel sesi, en güzel yüzü, seni şarkılarınla müziğinle Karadeniz'inle ama hepsinden öte hayattaki duruşun ve kişiliğinle hatırlayacağız, unutmayacağız'' denildi. Açıklamanın ardından Tünel'e yürüyen gruptakiler, Kazım Koyuncu'nun sevilen şarkılarını tulum, kemençe ve gitar eşliğinde hep birlikte söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24