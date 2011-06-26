-KAZIM KOYUNCU İSTANBUL'DA ANILDI İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Kansere yenik düşen Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 6'ncı yılında Beyoğlu'nda anıldı. İstiklal Caddesi Mis Sokak girişinde toplanan Kazım Koyuncu hayranları, ''Karadeniz Dev Bir Dalga, Özgür Bir Sudur'' yazılı pankart taşıdı. Gruptakiler, tulum müziği eşliğinde sloganlar atarak Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında, ''İsyanımızın en güzel sesi, en güzel yüzü, seni şarkılarınla müziğinle Karadeniz'inle ama hepsinden öte hayattaki duruşun ve kişiliğinle hatırlayacağız, unutmayacağız'' denildi. Açıklamanın ardından Tünel'e yürüyen gruptakiler, Kazım Koyuncu'nun sevilen şarkılarını tulum, kemençe ve gitar eşliğinde hep birlikte söyledi.