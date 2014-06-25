Kazım Koyuncu 9'uncu ölüm yıl dönümünde anılıyor

Sekiz yıl önce bugün, şarkıcı Kazım Koyuncu, kanser tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesinde 33 yaşında yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Kazım Koyuncu, ölümünün 9′uncu yılında sevenleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikle anılıyor. Geleneksel Karadeniz müziği ile Rock’n Roll müziğini sentezleyerek kendi tarzını yaratan Koyuncu, 2005 yılında hayata veda etmişti.

7 Kasım 1971′de Artvin’de doğan şarkıcı Koyuncu, yıllardır müziğin içinde olmasına karşın 2000′li yıllarda Gülbeyaz, Sultan Makamı gibi televizyon dizilerine yazdığı müziklerle ünlenmişti.

“Karadeniz’in hırçın çocuğu” olarak tanınan Koyuncu, demokrasi üzerine fikirleriyle de tanınıyor. Rize’de Fırtına Deresi’ne yapılacak termik santral protestosundan, insan hakları ihlallerine karşı çıkmaya kadar bir çok etkinliğe destek veriyordu.

Koyuncu bir röportajında, “Ben bir müzisyenim, ondan sonra biraz Karadenizliyim, ama hepsinin ötesinde ben bir devrimciyim. Ve gerçekten doğru bildiğim bir şeyi en azından çok zorlanırsam ortaya koymaktan çekinmem” demişti.