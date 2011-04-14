-KAZIM KAZIM'A 2 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ile geçtiğimiz hafta sonunda oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Kazım Kazım'a 2 maç ceza verdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama göre, kurul, başkanvekili Av. Temel Kaplan yönetiminde yaptığı toplantıda Kazım'ı 2 maçla cezalandırırken, aynı karşılaşmada Galatasaray'ı, basın toplantısına futbolcu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000 lira para cezasıyla cezalandırdı. PFDK, Kasımpaşa-Beşiktaş maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren ev sahibi kulübe 7.500 lira, aynı müsabakada Kasımpaşa taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle takdiren 120.000 bin lira (Toplam 127.500 lira) ceza verdi. Kurul, Fenerbahçe Kulübü'ne deplasmanda oynanılan Eskişehirspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 10 bin, Trabzonspor'a ise Galatasaray karşılaşmasında 'oyuncu kriterlerine' uymamasından dolayı takdiren 35.000 lira ceza kesti. Bursaspor'a, Medical Park Antalyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000 lira ceza veren PFDK, Gaziantepspor'u da Ankaragücü maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5.000 lirayla cezalandırdı.