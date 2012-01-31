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Spor

Kazım Kazım Yunanistan yolcusu İSTANBUL (A.A)

31 Ocak 2012 14:55

-Kazım Kazım Yunanistan yolcusu İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Transferde durgun bir görüntü çizen Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, oyuncusu Kazım Kazım'ı Yunan ekibi Olympiakos'a kiralıyor.  Sarı-kırmızılı kulüpten İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan yazıda, futbolcu Kazım Kazım'ın kiralanması için Yunan ekibi Olympiakos ile görüşmelere başlandığı ifade edildi.  Yazıda, ''Profesyonel futbolcularımızdan Kazım Kazım'ın geçici transferi için Olympiakos ile resmi görüşmelere başlanmış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi. 

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