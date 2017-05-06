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Kültür-Sanat

Kazım içerde, filmi sinemalarda!

Kazım Kızıl’ın belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

06 Mayıs 2017 23:47

‘Cesaret Bulaşıcıdır’ temasıyla bu yıl 12. kez düzenlenen İşçi Filmleri Festivali’nin İzmir ayağında, tutuklu Kazım Kızıl’ın çocuk işçiliğini konu aldığı belgeseli, ‘Neredesin Arkadaşım?’ filminin gösterimi yapıldı.

17 Nisan günü gözaltına alınıp 21 Nisan’da da altı üniversite öğrencisi ile birlikte tutuklanan belgeselci ve video aktivist Kazım Kızıl’ın henüz kurgusu tam bitmeyen son belgeseli ‘Neredesin Arkadaşım?’ın prömiyeri yapıldı. Gösterimin ardından belgeselin yapımcısı Yunus Erduran, Kızıl’ın kardeşi Mervan Kızıl ve Kazım Kızıl’ın da gönüllüsü olduğu Kamera Sokak Kolektifi’nden Onur Yıldırım ile söyleşi gerçekleştirildi.

 

“Hayır tutuklusu gençlere sahip çıkılsın”

 

Evrensel’de yer alan habere göre, gösterimin ardından söz alan filmin yapımcısı Yunus Erduran, çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Bu bir seri olacak. Sokakta çalışan Suriyeli çocuk işçilerle ilgili de bir belgesel yapacağız Kazım ile… Çocuk bedeni üzerindeki tahakküm tüm dünyada inanılmaz boyutlarda. Umarım Kazım kısa sürede çıkar da bu meseleyi daha görünür kılmak için en hızlı şekilde çalışmaya başlarız” dedi.

Kızıl’ın kardeşi Mervan Kızıl ise şunları söyledi, “Kazım da çocukken tütün kırardı. Bu yüzden belgeselde Kazım’ın da çocukluğunu görebiliriz. O, filmine ‘Neredesin Arkadaşım?’ ismini vermiş biz de şimdi ona soruyoruz neredesin arkadaşım?” dedi.

Son olarak Kamera Sokak Kolektifi’nden Onur Yıldırım, “Kazım Kızıl’a Özgürlük” adıyla yürütülen sosyal medya kampanyasını anlatarak, destek vermeye çağırdı.

 

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