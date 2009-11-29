'Kazım 3 hafta sonra müsabakalarda oynayabilir'

T24- Bu sabah geçirdiği trafik kazası sonrası sağ el bileğinde kırık oluşan ve ameliyata alınacağı açıklanan Fenerbahçeli futbolcu Colin Kazım Richards'ın ameliyatı tamamlandı.



Ameliyatı gerçekleştiren Acıbadem Hastanesi El Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yaptığı basın toplantısında ameliyatın başarılı geçtiğini ifade ederek, "Genel beden travması var. Vücudunun değişik yerlerinde yumuşak doku ezilmeleri mevcut. Sağ el bileğinde eklemi de içeren, yerinden oynamış bir kırık bizi tedirgin etti. Ameliyat gerektiren bir kırıktı ve ameliyat yapıldı. Ameliyatı başarılı sonuçlandı" dedi.



Genel beden travması ve doku zedelenmelerinin iyileşme dönemi içinde, Kazım'ın bileğindeki kırığın da yerine kaynayacağını aktaran Nalbantoğlu, "Efektif planlama uyguladığımız bir ameliyat oldu. Bu yüzden antrenmanlarına ve futbol hayatına çok hızlı döneceğini tahmin ediyorum. İlk haftasında antrenmanlarına başlama izni vereceğiz. İkinci ve üçüncü haftalarda ise her şey yolunda giderse, normal müsabakalarına çıkmasını planlıyoruz. Ağrıları ve bir takım değerlendirmeler nedeniyle, Kazım'ı bu akşam (29 Kasım 2009) hastanede tutup, yarın taburcu edeceğiz" diye konuştu.



Nalbantoğlu, yapılan ameliyatın, psikolojik olarak futbolcu için herhangi bir sorun yaşatmayacağını da sözlerine ekledi.



Basın toplantısında yer alan Fenerbahçe Kulübü Doktoru Ertuğrul Karanlık ise Kazım'ın şu an durumunda büyük bir sorun görmediklerini anlatarak, "Yarından itibaren bize verilecek. Tedavisini tesislerimizde sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.



Hastanede tedavisi süren Colin Kazım Richards'ı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum'un yanı sıra, sportif direktör Aykut Kocaman, idari menajer Hasan Çetinkaya, futbolcular Emre Belözoğlu, Semih Şentürk, Cristian, Dos Santos ve Özer Hurmacı da ziyaret etti.



Antremana giderken kaza geçirdi



Fenerbahçeli Kazım İstanbul'da Kavacık yakınlarında antrenmana giderken yoğun yağış nedeniyle kaygan yolda aracının kontrolünü kaybedip, takla atmıştı.

Kazım, kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde Kazım'a ilk müdahaleyi yapan Doç. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, Kazım'ın ağır bir yaralanmasının bulunmadığını, genel beden travması dışında ciddi bir sorununun olmadığı, sağ el bileğinde ince bir kırık meydana geldiğini ifade etmişti.



Ufuk Nalbantoğlu, milli oyuncunu bunun dışında yumuşak doku yaralanmaları ve zedelenmeleri olduğunu, ancak genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve olayın şokunu yaşadığını da belirtmişti.

