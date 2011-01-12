-KAZI ÇALIŞMALARINA METAN GAZI MOLASI BİTLİS (A.A) - 12.01.2011 - Bitlis'in Mutki ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığının kararıyla yürütülen kazı çalışmalarına metan gazı patlaması endişesiyle ara verildi. Bitlis Barosu Başkanı Enis Gül, bugün kazı için ekiplerin hazırlandığını, ancak alanda metan gazı patlaması olabileceği endişesiyle çalışmaların durdurulduğunu söyledi. Dün başlayan ve bugün de devam edeceği belirtilen kazı çalışmalarına ara verildiğini bildiren Gül, uzman incelemesi ardından kazıya yeniden başlanacağını ifade etti. Avukat Gül, dünkü kazı çalışmaları sırasında kısa süreli bir yanma olayının yaşandığını, bu olayın yaşanması üzerine kazı çalışmalarını takip eden Mutki Savcısının metan gazı patlaması ihtimaline karşı bölgeye bilirkişi çağırdığını dile getirdi. Gül, ''Kazı yapılan alan bulunduğu çöplükte gaz var. Alanda metan gazı kontrolü yapılacak. Üniversiteden bir uzman buraya gelecek ve alanı kontrol edecek. Çünkü ağır bir koku var. Eğer metan oranı düşük olursa kazı çalışması devam edecek'' diye konuştu. Mutki Cumhuriyet savcıları Çetin Küçet ve Fatih Ertürk kontrolünde yürütülen kazı çalışmalarına, İHD adına kazı çalışmalarını takip eden İHD Muş Şube Başkanı Avukat Vedat Şengöl de katıldı. Kayıpların 4 ayrı nokta bulundukları bilgisi üzerine ilk kazı çalışması 7 gün önce Mutki-Kavakbaşı karayolu üzerinde bulunan çöplük alanında yapılmış ve burada yapılan kazı çalışmalarında 12 kişiye ait kemik parçaları bulunmuştu. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 3 ayrı noktada yapılacak kazıların ilki, dün sabah saatlerinde Mutki-Kavakbaşı karayolu üzerinde bulunan çöplük alanında başlamıştı.