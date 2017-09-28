Kazdağları'nda orman yangını

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Havran İlçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları\'nın Kapanca Mevkii\'nde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kazdağları\'nın Kapanca Mevkii\'nde bu sabah henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Havran Orman İşletme Şefliği tarafından yangına 8 arazöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 4 su tankeri ile müdahale edildi. Kazdağları Kapanca Mevkii\'nde bulunan Kızılçam ormanında 20 dekarlık alanın bitki örtüsü kısmında oluşan yangın, ekiplerin müdahalesi ile ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tahir Kılıç, yangının neden çıktığını araştırdıklarını belirterek, \"Yangın sabaha karşı çıktı. Örtü şeklinde ilerleyen yangın erken müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı. 12 ekip ile çalıştık. Soğutma çalışmaları da tamamlandı\" dedi.



FOTOĞRAFLI