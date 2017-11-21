T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazdağlarına beyaz örtü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE ve Balıkesir ili sınırları içinde kalan Kazdağları, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü

21 Kasım 2017 15:14

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE ve Balıkesir ili sınırları içinde kalan Kazdağları, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.
Kazdağları\'nda havaların soğumasıyla birlikte gece saatlerinde kar yağdı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Kazdağları\'nda güneşin ilk ışıklarıyla, muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Yüksek kesimlerde kalan bazı dağ köyleri de beyaz örtüyle kaplandı. Amatör fotoğrafçılar, ortaya çıkan doğa güzelliğini görüntülemek için bölgeye geldi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih DALDALBAYRAMİÇDHABalıkesirKazdağlarıKarYüksekAmatörFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24