Kazdağı'ndaki kestane ağaçları kanser oldu

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi sınırlarında kalan Kazdağları’nın Kuzey yamaçlarındaki doğal kestane ağaçları, kanser hastalığı nedeniyle toplu halde kurumaya başladı. Hastalığın binlerce kestane ağacının bulunduğu Serhat ve Çavuşlu köyleri çevresine sıçramasından endişe ediliyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan(DHA) Fatih Daldal'ın haberine göre, Kazdağları’nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinin Evciler Köyü yakınlarında geçtiğimiz günlerde kabuk biti nedeniyle kızılçam ormanlarında ortaya çıkan tehlikenin ardından bu kez de Yukarı Şapçı Köyü çevresindeki kestane ağaçları kanser hastalığı nedeniyle toplu şekilde kurumaya başladı. Bayramiç İlçesi’ne 17 kilometre uzaklıktaki Yukarı Şapçı Köyü’nün etrafındaki dağlık arazide bulunan doğal kestane ağaçlarındaki kurumalar 5-6 yıl önce görülmeye başladığı belirtildi. Bugüne kadar yüzlerce kestane ağacı kuruduğu bu nedenle şu an bir elin parmaklarıyla sayılabilecek kadar az sayıda kestane ağacı kaldığı ifade edildi.



Köy muhtarı İsmail Albayrak, bölgede yetişen kestanenin yörede ünlenen bir kestane çeşidi olduğunu belirterek, "Kestane ağaçlarının kurumasıyla köylülerimiz gelir elde edemez oldu" dedi.

Köylülerse kestanelere hastalık bulaştığını ancak bunun neden kaynaklandığı konusunda bir bilgi edinemediklerini söyledi.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise, kestanelerin kurumasına kanser hastalığının etkili olduğunu belirterek, "Fakat ilgililer bu olayı araştırmalı. Hastalığın Kazdağları bölgesinde yayılması önlenmeli. Serhat ve Çavuşlu çevresinde binlerce dönüm kestane ağacı var. Eğer Yukarı Şapçı Köyü çevresindeki kestane kanseri hastalığı bu bölgeye yayılırsa Kazdağı’nda doğal kestane bulmak mümkün olmayacak. Bu konuda biz göreve hazırız. Kazdağları’nın flora dengesinin bozulmaması için çaba sarf edilmelidir. Çaba gösterilmezse üreticimizin ve köylümüzün zararı büyük olur" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, ayrıca Kazdağları’ndaki organik kestane ağaçlarını aşılayarak kestanenin kalitesini arttırmak için bir proje hazırladıklarını da belirtti.