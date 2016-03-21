Kazazedelerin uyrukları belirleniyor

İspanya'nın kuzeyinde, Barcelona'dan yaklaşık 150 kilometre uzakta Tarragona otobanında
meydana gelen trafik kazasının nedeni henüz tespit edilemedi.
Katolonya Özerk Hükümeti İçişleri Bakanı Jordi Jane, kazaya sürücünün neden olduğuna dair
kuşkuların bulunduğunu açıkladı. İspanya medyası, direksiyon başında uyuduğundan
kuşkulanılan sürücünün bugün mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.
Kaza, öğrenci değişim programları kapsamında İspanya'da bulunan yabancı kız öğrencilerin
bir geziden döndükleri sırada meydana geldi. Kız öğrenciler beş otobüsle yolculuk ediyordu.
Hayatını kaybeden 13 kız öğrenciden ikisinin Alman, yedisinin İtalyan olduğu açıklandı.