Kazazede kadını kaçırıp tecavüz ettiler

Ankara’da geçen yıl inanılması zor bir tecavüz olayının yaşandığı ortaya çıktı. Bir çift, kendilerini takip eden araçtan kaçmak isterken kaza yaptı. Hürriyet Gazetesi'de Nurettin Kurt imzalı habere göre, zorbalar, kazada yaralanan kadını otomobilden zorla kendi araçlarına alıp tecavüz ettiler.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Nedret Tacer’in hazırladığı iddianameye göre, geçen yıl meydana gelen olay şöyle oldu:



10 Ekim 2007 tarihinde Şaşmaz Oto Sanayi, Ankara Çayı kenarında yaralı bir kadın bulundu. Yaralı ve tecavüze uğramış halde bulunan K.G’yi Ankara Numune Hast kaldırdılar. Mağdur K.G. ifadesinde, erkek arkadaşı İsmail Ö. ve dayısının oğlu Cihan Y. ile otomobilleriyle gezinirken bir büfe önünde sigara almak için durduklarını anlattı. Genç kadının ifadesine göre bu sırada başka bir otomobildeki üç erkek, yanına gittiği K.G’yi sözle tacize başladı.



Erkek arkadaşı İsmail Ö, K.G. ile birlikte tacizcileri atlatmak amacıyla otomobili çalıştırıp tur atmaya başladı. Markete giren Cihan Y. orada kaldı. Otomobilleriyle tur atan çifti, şüpheli kişiler kendi otomobilleriyle takip etmeyi sürdürdüler. Sürücü İsmail Ö. şüphelilerden kurtulmak için süratini artırınca bir servis minibüsüne arkadan çarparak kaza yaptı.



Her ikisi de kaza anında kafasından yaralanıp baygınlık geçirdi. Takip eden şüpheliler, baygın sürücü İsmail Ö’yü olay yerinde bırakıp K.G’yi otomobillerine alarak kaçırdılar. Kaçırıldığı otomobilin arka koltuğunda kendisine gelen K.G. kurtulmaya çalışsa da şüpheliler, kendisine engel oldu.



Etimesgut İlçesi’nde bir dere kenarına götürdükleri K.G.’ye Harun A. ile İbrahim Ö. tecavüz etti. Diğer şüpheli Mehmet D. ise otomobilde olanları izledi. Üç şüpheli, genç kadını çıplak halde bırakıp kaçtıktan sonra güvenlik güçlerinde yakalandılar.



Saldırganlar Harun A. ve İbrahim Ö. hakkında "cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlamasıyla toplam 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İki sanık genç kadına tecavüz ederken otomobilde bulunan ve 18 yaşından küçük olan Mehmet D. ise hürriyeti tahdit suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Davaya önümüzdeki günlerde Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

