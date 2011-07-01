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KAZAYLA UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI ORTAYA ÇIKTI MALATYA (A.A)

01 Temmuz 2011 21:10

-KAZAYLA UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI ORTAYA ÇIKTI MALATYA (A.A) - 01.07.2011 - Malatya'da kaza yapan bir otomobilde arama yapan güvenlik güçleri, bir valiz içinde 13 kilo 500 gram esrar buldu. Alınan bilgiye göre, Sadettin Akkaya (42) yönetimindeki 06 BY 8200 plakalı otomobille, karşı yönden gelen A.A (27) idaresindeki 23 DN 206 plakalı otomobil, Malatya'nın Darende ilçesi yakınlarında çarpıştı. Bölünmüş yol çalışması yapılan bölgede meydana gelen kazada, sürücülerle birlikte 23 DN 206 plakalı araçtaki E.K. (25) ile diğer otomobildeki Hasan Aktaş (41) yaralandı. Olay yerine gelen polis yaralıların ambulanslarla Malatya Beydağı Devlet Hastanesine sevk edilmesine yardımcı olduktan sonra otomobilleri emniyet otoparkına aldı. Araçtaki kişilere ait eşyaların muhafaza altına alınması için otomobillerde inceleme yapan polis, 23 DN 206 plakalı otomobilde valiz içerisinde 12 pakete konulmuş halde kubar esrar buldu. Bu arada, polise başvurarak kaza yapan arkadaşlarına ait özel eşyaları almak istediğini belirten K.U'nun kaza yapan otomobile başka bir araçla öncülük ettiği tespit edildi. Polis, K.U. ile tedavileri tamamlanan A.A. ve E.K'yı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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