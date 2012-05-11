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Dünya

Kazayla belediye başkanı seçildi!

Borsatti'nin yakın arkadaşı olan kasabanın belediye başkanı Gino Bertolo, seçime tek aday olarak girmesi nedeniyle, yeterli sayıda seçmenin oy kullanmayacağından kaygı duyuyordu

11 Mayıs 2012 20:22

İtalya'nın kuzeyindeki Cimolais kasabasında arkadaşına iyilik yapmak için seçime giren Fabio Borsatti yeni belediye başkanı seçildi.

Bu yüzden Borsatti, arkadaşına iyilik yapmak için son dakikada belediye başkanlığına aday oldu.

Ama Borsatti'nin kendi ailesinin bile rakibine oy vermesine karşın, seçimi kazandı.
 
Fabio Borsatti belediye başkanı olduğunu, futbol maçı seyrettiği sırada kasaba halkının kendisini tebrik etmek için aramasıyla öğrendi.
 
Borsatti, "Hiç istemediğim halde kendimi belediye başkanı olmuş buldum. Ben Gino'nun kazanmasını istiyordum. Akrabalarım bile ona oy verdi. Kızım, kız kardeşim, annem, babam, hepsi ona oy verdi" dedi.
 
Ancak, oylamada Borsatti 160 oy, bir başka deyişle oyların yüzde 58'ini aldı, arkadaşı Bertolo ise 117 oy alabildi.
 
Borsatti kazayla seçilmesine karşın, görevi bırakmayı düşünmüyor ve kasabada turizmi teşvik etmek için çalışacağını söylüyor.
 
Arkadaşı Bertolo ise, oylamaya katılmanın bir gurur olduğunu belirtiyor.
 
Bertolo "Kızgın değilim. Sıradışı bir şey oldu, ama şakası yapılacak bir durum da değil" dedi.

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