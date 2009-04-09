Kazayı Meclis Komisyonu araştıracak

TBMM Genel Kurulunda, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili Meclis Araştırması Komisyonu kurulması oy birliğiyle kabul edildi.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, pilotunun yaptığı uçuş planı doğrultusunda helikopterin, İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan Sivas'a boş gittiğini, Sivas'ta Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu yolcuları alarak Çağlayancedit'e götürdüğünü, daha sonra yakıt ikmali için Kahramanmaraş'a gidip yeniden Çağlayancedit'ten yolcuları alarak Yozgat'a gitmek üzere hareket ettiğini bildirdi.



Helikopterin saat 14.35'te kalktığını 25-30 dakika içinde kazanın meydana geldiğinin tahmin edildiğini belirten Yıldırım, İsmail Güneş'in saat 15.38'de 112 Acil Servisi aradığını kaydetti.



Kurulacak komisyonun, kazadan sonra yapılan işleri bütün detayıyla görmesini beklediğini söyleyen Yıldırım, 2001'de Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde kurulan Arama Koordinasyon Merkezi'nin elde ettiği sinyalleri ilgili yerlere bildirmekle görevli olduğunu anlattı.



Yıldırım, "Cihazdan sinyal alınamayınca cep telefonlarından yer tespitine gidildi. Kaza bölgesinde 6 baz istasyonu var. Bu istasyonlardan birinden sinyal alındı. 21. kilometrede, 3 cep telefonundan alınan sinyallerin kesiştirildiği yerde arama yapıldı. Yani 'arama başka yerde yapıldı, enkaz başka yerde bulundu' söylemi doğru değildir" diye konuştu.



MHP Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir, enkazın geç bulunmasının, kamuoyunda endişeye yol açtığını söyledi. Özdemir, "Hükümet, kriz yönetim sınavında başarılı olamamıştır" dedi.



AKP Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ise kurulacak komisyonla, zihinlerde oluşan soruları ve bilgi kirliliğinin sonlandırılacağını umduğunu söyledi.



Komisyon 3 ay görev yapacak



Bu arada, Yazıcıoğlu'nun Genel Kurulda oturduğu sıraya giden bazı milletvekilleri, açılan anı defterine duygularını yazarken, bazı milletvekilleri de Yazıcıoğlu'nun kayınbiraderi TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'e başsağlığı dileklerini ilettiler.



TBMM Genel Kurulunda, BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili olarak AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri tarafından verilen araştırma önergelerinin birleştirilerek görüşülmesi tamamlandı. Yapılan işari oylamada, Meclis Araştırması Komisyonu kurulması, oy birliğiyle kabul edildi.



Yazıcıoğlu'nun da ölümüne neden olan helikopter kazasının araştırılmasına ilişkin kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 16 üyeden oluşacak. Gerektiğinde Ankara dışında da görev yapacak Komisyonun görev süresi 3 ay olacak.



