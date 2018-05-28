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Yaşam

Kazara vurulan astsubay hayatını kaybetti

Sivas'ın Kangal ilçesinde görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş M.Y. yaşamını yitirdi

28 Mayıs 2018 03:50

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir astsubay, arkadaşının silahından kazara çıktığı iddia edilen kurşunla şehit oldu.

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş M.Y. (25), iddiaya göre arkadaşı Jandarma Uzman Onbaşı M.E.K'nin komutanlıktaki kamelyada silahını temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alınan M.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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