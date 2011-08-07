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Yaşam

Kazanovanın son kurbanı

Marmaris’te daha önce iki İngiliz kadını evlenme vaadiyle dolandıran Ergün Tulek’in son kurbanı Debbie oldu.

07 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Marmaris’te yaşayan ve 2001’de Valerie Bambing, 2006’da ise Rosemary Worsley isimli İngiliz kadınları evlenme vaadiyle kandırıp dolandıran Ergün Tulek’in son kurbanı 51 yaşındaki İngiliz Debbie Bonfield oldu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Marmaris’e 10 günlük tatile gelen İngiliz turist Debbie Bonfield, bir kuyumcuda kendini ‘Marco’ olarak tanıtan Ergün Tulek ile tanıştı. İkili birlikte zaman geçirmeye başladı.


Bir süre sonra Tulek, Bonfield’e evlenme teklif etti ve 4 karatlık bir pırlanta yüzük taktı. Hatta Marmaris’te deniz kıyısında lüks bir villayı kendisinin olarak gösterip “evlendiklerinde burada oturacaklarını” söyledi. Ancak Bonfield ülkesine döndüğünde Tulek sık sık kendisinden para istemeye başladı.
 

Ağabeyinin işlerini bozulduğunu hayatının tehlikede olduğunu, yeni yatırım yapacağını söyleyerek İngiz kadından toplam 42 bin sterlin (Yaklaşık 120 bin TL) aldı. Ancak bir süre sonra telefonlara yanıt vermemeye başladı. Bonfield, Marmaris’e giderek kendisini aradı ama hiçbir yerde bulamadı. Tanıştıkları kuyumcu dükkanında ‘Marco’ diye birini sorduğunda da tanıyan kimse çıkmadı. Fotoğrafını polise göstererek Ergün’ün asıl kimliğini öğrenen Bonfield daha sonra ülkesine döndü.
 

Ergün,Valerie Bambing’i 100 bin sterlin (Yaklaşık 300 bin TL), Rosemary Worsley’yi de 100 bin sterlin (283 bin TL) dolandırmıştı.



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