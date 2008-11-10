Kazanova Hizbullahçı

Evinde domuz bağıyla yapılan bir infazın CD'si ele geçen Hizbullahçı'nın dükkânında evli kadınlarla ilişki kurduğu belirlendi.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Hizbullah terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda Ankara sorumlusu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan Şerif Onuk'un evinde, kaçırılıp sorgulanan bir kişinin domuz bağıyla boğularak öldürülme anının video görüntüleri ele geçirildi.



İncelemede, domuz bağı yöntemiyle öldürülürken saniye saniye videoya kaydedilen kişinin de Mardin Kızıltepeli Davut Oral olduğu belirlendi. 1972 doğumlu Oral'ın 1999 yılında kaçırılarak Hizbullah'a ait bir hücre evinde alıkonulduğu, domuz bağıyla bağlanarak günlerce sorgulandığı, sonra da boğularak öldürüldüğü bildirildi.



Oral'ı öldürenlerin ise Aydın D., ile Habib K. olduğu saptandı. Adı geçen teröristlerin 2001'de Gaziantep'teki operasyonda yakalanıp tutuklandığı, infaz görüntülerinin CD halinde Şerif Onuk'un evinde saklandığı belirlendi. MİT ve sivil polisler, aylarca takip ettikleri ve zaman zaman gizli kameraya kaydettikleri Onuk'un, hepsi evli olan 5 kadınla cinsel ilişki kurduğunu da belirledi. Kendi de evli olan Şerif Onuk'un mahallesinde işlettiği bakkal dükkânında cuma günleri dükkânının kapısını kapatıp, bu kadınlarla birlikte olduğu öne sürüldü.



Kadınların ifadesi alındı



Polis, Şerif Onuk ile birlikte olan bazı kadınların ifadelerini aldı. Ancak kadınların örgütsel faaliyetleri tespit edilemediğinden haklarında işlem yapılmadı. Onuk ile diğer 10 zanlıdan 8'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemede "Hizbullah terör örgütü üyesi olmak ve örgütsel faaliyetlerde bulunmak" iddiasından tutuklandı. Bir zanlı hakkında ise adli kontrol kararı v

