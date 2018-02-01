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Kazanın sırrı güvenlik kamerasında: Otobüsün hızı hiç düşmedi..

Cengiz ÇOBAN  - İSTANBUL DHA ÜSKÜDAR'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

01 Şubat 2018 18:38

Cengiz ÇOBAN  - İSTANBUL DHA
ÜSKÜDAR\'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda otobüsün hızı da yer alıyor. Otobüs durağa yaklaşırken 33 kilometre hızla ilerliyor. Durağa yaklaştığı sırada otobüsün hızının düşmediği görülüyor.  Yavaşlaması gerekirken sabit hızla yoluna devam eden otobüsün sürücüsü önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırıyor. Otobüs aynı hızla kaldırıma çıkıyor. 28  ila 30 kilometre hızla yoluna devam eden otobüs, kaldırımdakileri ve duraktakileri altına alıyor. Otobüs kaldırımdan inip bir süre daha ilerledikten sonra duruyor.

(FOTOĞRAFLI)

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