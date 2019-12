Kazanın nedeni pilotaj hatası

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım geçen yıl Isparta'da meydana gelen Atlasjet uçağı kazasına pilotaj hatasının neden olduğunu açıkladı. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:





- Kazaya uçuş personelinin hatalı alçalması neden olmuş.



- Arkadaşlarımız yaptıkları işler özet itibarı ile şöyle: Uçuşla ilgili bilgileri genel uçuş hazırlığı kaza oluşumuna kadar incelediler. Olay yerinde inceleme yaptılar. Hava aracının hasar durumunu incelediler ve personele ait bilgileri detayına kadar incelediler. Hava aracının bütün bilgilerini genel özelliklerini bakım durumunu incelediler. Yakıt meteorolojik haberleşme hava limanı hakkında bilgiler, uçu kayıt cihazları kokpit, geliştirilmiş yere yakınlık alarm sistemi, enkaz ve kurtarma ikinci bölümde bu analiz var.



- Kazanın oluşumu uçuş ekibinin performansı bulgular yardımcı faktörler sonuç ve tavsiyelerden oluşuyor.



- Uçak pilotun manüel kontrolündeyken kaza oldu.



- Bu raporla ilgili gerekli açılmış davalar var. Bu davalar tabiatıyla rapor belirleyici olacak. Rapor bunun için cumhuriyet savcılığına verilmek zorunda. Yasa böyle diyor.



- Çünkü ölümlü her türlü kazada sadece uçak değil, bir otomobil kazasında bile savcılığa olay intikal eder. Ölümlü her kaza uygulanan yöntem budur. Kanunlarımızın gereğidir.



- Bu kaza raporunun ana amacı gelecekte benzer kazaların yaşanmasını önlemektir. Bu rapor esas itibarı ile bir iddia ortaya koymak değil bir olayı tespit etmek ve bu tespit sonrası bundan sonra yaşanması muhtemel kazaların önüne geçecek tedbirleri ilgili taraflara tavsiye etmektir.



- Kaza nedenlerinin ortaya konulmasının amacıda kaza sonrası oluşacak hukuki durumlar içindir.



- Kazanın bir ana nedeni var birde onu destekleyen unsurlar var. Bu destekleyen unsurlar kazanın oluşumunu her zaman etkilemeyebilir.



- Kara kutular iki tane. Bunların hepsi tespit edildi. Uçağın bütün parçaları incelendikten sonra ortaya bir rapor ortaya çıktı.



- Benim bunun detaylarını okumadan bilgi vermem doğru olmaz.



- Raporu geciktirdiğimize dair söylentilere katılmıyorum. Normalde bu raporun hazırlanması 2-2.5 yıl arasıdır.



- Fakat arkadaşlarımız çok yoğun çalışarak raporu 1 yılda tamamladı.



- Isparta Havaalanı’na hiçbir zaman ILS sistemi kurulamaz.