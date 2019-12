Kazanın nedeni motor mu, pilot mu?

Kara kutu bulundu!

THY ait Tekirdağ yolcu uçağının Hollanda’nın Amsterdam kentinde Schiphol havaalanına inişi sırasında düşmesinin ardından olayın nasıl meydana geldiğine dair birçok iddia ortaya atıldı. Ancak bunlardan en ilginci bir Hollanda TV’si tarafından ileri sürüldü.Hollanda TV’sinin iddiasına göre piste 2 bin metre kala uçağın sol motoru düştü. Bu gelişmenin ardından uçağın kontrolü kaybedildi. Bu şekilde ilerleyen uçağın piste kısa bir mesafe kala toprak alana çakıldığı belirtildi.Uçağın söz konusu motorunun enkaza uzak bir mesafede bulunmasının bu iddiayı desteklediği belirtildi.Bir diğer iddiaya göre uçakta eğitim alan bir pilot bulunuyor. Uçağı düşüşünde bu eğitimdeki pilotun yere indirme çabasının neden olduğu belirtiliyor. Eğitimdeki pilot uçağı indirmek isterken, tarlaya doğru gidince, kaptan pilot gazı açıp yükselmek istiyor ancak bu kez uçağın kuyruk kısmı yere çarpıyor ve uçak üç parçaya ayrılıyor.Schipol Havaalanı müdür ve belediye başkanı yaptığı açıklamada, kazanın nasıl olduğu konusunda şu an net bir bilgi veremediklerini söyledi. “Büyük bir ihtimalle uçağının benzinin az geldiği ve o yüzden düştüğü düşüncesindeyim” diyen yetkili şunları söyledi:“Şu an havaalanında kalmış olan kişilerle uğraşmaya çalışıyoruz, onları otellere yerleştirmeye çalışıyoruz ve elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz şu anda. Şu an kimlikleriyle ilgili de size net bir bilgi vermemiz mümkün değil.”THY uçağından önce Schiphol Havalimanı’na Sao Paulo’dan gelen Boeing 777 tipi geniş gövdeli bir yolcu uçağı indi. Uzmanlar, uçağın arkasında bıraktığı "vorteks" olarak adlandırılan bozuk ve türbülanslı hava kütlelerinin arkadan gelen uçaklar için büyük tehlike yarattığına dikkat çekerek, THY uçağının vortekse girmiş olabileceği ihtimalini ortaya attı.THY’nin TK 1951 sefer sayılı Boeing 737-800 uçağından önce Schiphol Havalimanı’na Sao Paulo’dan gelen KLM Havayolları’na ait Boeing 777 tipi geniş gövdeli bir yolcu uçağı indi.Uzmanlar, uçağın arkasında bıraktığı "vorteks" olarak adlandırılan bozuk ve türbülanslı hava kütlelerinin arkadan gelen uçaklar için büyük tehlike yarattığına dikkat çekerek, THY uçağının vortekse girmiş olabileceği ihtimalini ortaya attı.Tıpkı denizde yol alan gemilerin arkalarından oluşturdukları girdaplar gibi, uçakların da geçtikleri yerde vorteks meydana geliyor. Bu girdaplar uçağın büyüklüğünün yanı sıra tasarımına göre de değişiyor. Boeing 777 gibi büyük uçakların yanı sıra orta sınıfta 757’ler de ciddi vorteks oluşturuyor.Arkadan gelen uçakların etkilenmemesi için iniş-kalkış trafiklerinin arası açılıyor. Bazen havalimanına 10-15 dakika uçak indirilmeden, vorteksin etkilerinin azalması bekleniyor.Bugüne kadar vorteks nedeniyle 54 uçak kazası meydana geldi. En son Meksika’da 4 Kasım’da meydana gelen olayda İçişleri Bakanı’nı taşıyan uçak vorteks nedeniyle düşmüştü.Hollanda Ulaştırma Bakanlığı’nın ilk resmi açıklamasına göre pilot teknik bir arıza yaşadı ve uçağı yere indirmeye çalıştı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle tam kontrol sağlayamadı ve uçak çok yüksek olmayan bir mesafeden yere düştü. Kazayı araştıran Hollandalı komisyon, pilotun sayesinde kazanın felakete dönüşmeden hafif atlatıldığını açıkladı.Emekli pilot Gündüz Akarcay'a göre ölüm nedeni kuyruktan ve kaza pilot hatası yüzünden oldu. CNN Türk'e telefonla katılan Akarcay görüntülere bakarak kazaya ilişkin tahminde bulundu:"Gövde üzerine vuruyor. Bunun neticesinde kanatların ön kısmında 1 metre civarında çatlak kuyrukta kopma oluyor. Ölüm nedeni yüzde bin kuyruktan olmuştur."Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yapılan açıklamaya göre, THY uçağının kazayla ilgili olarak meteorolojik şartlarda olumsuzluk, teknik olarak uçakta ve piste yaklaşımında herhangi bir problem bulunmadığı bildirildi.SHGM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollanda Sivil Havacılık Yetkililerinden alınan bilgiye göre, hastaneye kaldırılan yaralılardan 9'unun hayatını kaybettiği, farklı hastanelere kaldırılan 50 yaralıdan 20'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kaza ile ilgili olarak meteorolojik şartlarda herhangi bir olumsuzluk bulunmayıp teknik olarak da uçakta ve piste yaklaşımında herhangi bir problem bulunmamaktadır. Yapılan detaylı incelemelerin ardından kazanın oluş nedeni hakkında kesin bir neden söylemek mümkün olabilecektir.”