Kazanın meydana geldiği noktaya Kobe Bryant ve kızının heykeli yerleştirildi

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Heykeltıraş Dan Medina, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının meydana geldiği yere bir heykel dikti.

Medina, 73 kiloluk heykelini geçici olarak kaza yerine yerleştirildiğini ancak kalıcı versiyonunun kalıcı olarak Los Angeles'ta bir yere dikileceğini umduğunu ifade etti.

Heykeltıraş, heykeli 9 kişinin hayatını kaybettiği noktaya kendisinin götürdüğünü belirtti. Medina, "Bunu tamamıyla kendim yaptım. Kimse benden yapmamı istemedi" dedi.

Medina, "Kazanın ikinci yılında insanların iyileşme sürecine katkı sağlamak istedim" diye konuştu.

Heykelin üzerinde kazada hayatını kaybeden 9 kişinin yanı sıra Kobe Bryant'ın ünlü sözü, "Kahramanlar gelir gider, ancak efsaneler sonsuza kadar yaşar" sözü bulunuyor.