Kazanın ardından halk otobüsü sürücüsüne saldırmak istedi

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, duraktan yolcu alıp seferine devam eden özel halk otobüsüne, tali yoldan çıkan otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün kazanın ardından saldırmak istediği otobüs sürücüsü Turgay Akbaba, aracıyla hızla uzaklaşarak kurtuldu. Otobüsteki yolcuların büyük panik yaşadığı olay, aracın kamerasına yansıdı. Yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu belirten sürücüler, belediye ve özel halk otobüsçüleri odasından destek beklediklerini söyledi.

Olay, önceki gece Merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ördekli Hamamı önünde bulunan duraktan yolcu alan özel halk otobüsü sürücüsü Turgay Akbaba, ana yolda yaklaşık 200 metre gittikten sonra tali yoldan çıkan bir otomobil, otobüsün ön tamponuna çarptı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası, kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü aracından inerek Turgay Akbaba\'ya da otobüsten inmesini söyledi. Akbaba araçtan inmezken, otomobil sürücüsü, otobüsü tekmelemeye başladı. Otobüste bulunan kadınlar bu sırada korku dolu anlar yaşadı, bazıları arka koltuklara gitti. Bir kadın yolcu ise çantasından biber gazı çıkarıp, \"Canımız tehlikede ne olur durmayın şoför bey\" diyerek Turgay Akbaba\'ya seslendi. Akbaba, yolcuların da uyarısıyla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Otobüs sürücüsü Turgay Akbaba, seferini tamamladıktan sonra polis merkezine giderek kendisine çarpan otomobilin plakasını verip, sürücüden şikâyetçi oldu. Belediyeden ve özel halk otobüsçüleri odasından yardım beklediklerini belirten Akbaba, \"Ben anayolda seyir halindeyken tali yoldan çıkan sürücü benim otobüsüme çarptı, ardından küfürler ederek saldırmak istedi. Kadın yolcular korku dolu anlar yaşadılar. Biz özel halk otobüsçüleri olarak sahipsiz. Bize ne belediye ne de bağlı olduğumuz oda sahip çıkıyor\" diye konuştu.

Bir başka otobüs sürücüsü Necip Baş ise \"Son yaşanan olaylardan dolayı psikolojimiz bozuldu. Birkaç kişinin yaptığı hatanın, tüm özel halk otobüsçülerine mal edilmemesi lazım. Biz gerçekten mağduruz. Bir şey olduğu zaman bize bağlı olduğumuz odamız sahip çıkmalı\" dedi.



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