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Kazandığı tazminatı bağışlayacak

Seda Sayan kazandığı tazminatı Polis Teşkilatı ve Mehmetçik Vakfı'na vereceğini açıkladı.

08 Aralık 2008 02:00

TV'de Banu Alkan'ın hakaretine maruz kalan Seda Sayan kazandığı tazminatı Polis Teşkilatı ve Mehmetçik Vakfı'na vereceğini açıkladı.

Seda Sayan, kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla tazminat davası açtığı sanatçı Lerzan Mutlu, Banu Alkan ve Yeşim Soydan'dan kazandığı toplam 47 bin 500 YTL'yi Polis Teşkilatı ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.
 
Sahneye sevgilisi Onur Şan'la çıkan ünlü yıldız bağışı, parayı tahsil eder etmez yapacağını bildirdi. Ünlü şarkıcıya 47 bin 500 YTL tazminat kazandıran süreç, Lerzan Mutlu'nun TV programında başladı. Programa konuk olan Banu Alkan ve kız kardeşi, Seda Sayan'a 'Namert... Şerefsiz... El alemin adamlarının üzerinden elini çek. Yılanlık yapma' diye seslendi.

Canlı yayında duydu

Bu sözleri canlı yayında duyan Sayan, Lerzan Mutlu, Banu Alkan, kardeşi Bahar Alkan ve Yeşim Soydan'a 100 bin YTL tazminat davası açtı. Sanatçıyı haklı bulan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı, Sayan'ın toplam 47 bin 500 YTL tazminat almasına karar verdi.

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