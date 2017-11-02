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Kazandığı para ödülü ile bacağı kırılan arkadaşına hediye aldı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON’da düzenlenen ‘Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk’ konulu resim yarışmasında çizdiği resimle birinci seçilen Tonya Feride- Ahmet Şener Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Nazlıcan Elbir, kazandığı para ödülü ile trafi

02 Kasım 2017 16:01

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON’da düzenlenen ‘Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk’ konulu resim yarışmasında çizdiği resimle birinci seçilen Tonya Feride- Ahmet Şener Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Nazlıcan Elbir, kazandığı para ödülü ile trafik kazasında bacağı kırılan sınıf arkadaşı aynı yaştaki Buse Altuntaş’a hediye aldı.
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk’ konulu fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmada Tonya Feride-Ahmet Şener Ortaokulu öğrencisi Nazlıcan Elbir, çizdiği resimle birinciliği elde etti. Nazlıcan, yarışmada kendisine verilen para ödülü ile geçirdiği trafik kazasında bacağı kırılan sınıf arkadaşı Buse Altuntaş’a hediye aldı. Arkadaşları ile birlikte Buse’yi evinde ziyaret eden Nazlıcan hediyesini arkadaşına verdi.
\'ÇOK MUTLU OLDUM\'
Buse Altuntaş, arkadaşlarının ziyaretinin kendisini duygulandırdığını belirterek “Ailece büyük bir kaza geçirdik. Küçük kardeşimi kazada kaybettim, Annem ve ben kazadan yaralı olarak kurtulduk. Bacağım kırıldı ve alçıya alındı. Arkadaşlarımın beni ziyaret etmesine çok mutlu oldum. Öğretmenlerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
Trabzon’un Akçaabat İlçesi’nde 17 Ekim tarihinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan Şaduman ile kızları Gülfem ve Buse Altuntaş’a otomobil çarptı. Kazada anne ve kızı Buse yaralandı, 3 yaşındaki Gülfem Altuntaş kurtarılamadı.

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