Kazan: Çevik Bir’le uçakta 28 Şubat’ı konuşmuştuk

28 Şubat döneminin Adalet Bakanı Şevket Kazan, tutuklanan emekli Orgeneral Çevik Bir’le bir anısını paylaştı. Kazan, uçakta yan yana oturduğu Bir’le "28 Şubat"ı ele aldıklarını belirterek, “Keşke bu diyaloğu siz apoletli elbiseleri üzerinizde taşırken de kurabilseydik” dediğini aktardı.

Şevket Kazan, 1998 yılında Ankara’dan İstanbul’a giderken Çevik Bir ile uçakta karşılaştığını söyledi.

Kazan, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'le olan diyaloğunu şu sözlerle anlattı:

“Çevik Bir Paşa sivil elbiselerini giymiş uçağa biniyordu. Bir bakan arkadaşımız A koltuğunda oturuyordu. Benim yerim C’ydi. Çevik Bir’in ise yeri B koltuğuymuş. Bir, gelip bakınırken ben hemen orta koltuğa geçtim. ‘Gel paşam, sen rahat rahat otur. Seni sıkıştırmayalım’ dedim.

Sonra ‘uçak hareket etmeden 28 Şubat’ı kritik edelim’ dedim. Olayların herbirini teker teker saydık. Tarikat şeyhlerine iftar olayını, Şevki Yılmaz’ı filan saydık. Sayın Bir'in her değerlendirmenin ardından verdiği cevap ‘diyalog eksikliği’ oldu. ‘Ne zaman apoletli elbiseleri çıkartıyorsunuz sivil yönetimlerle diyalog kurma ihtiyacını ancak o zaman duyuyorsunuz. Keşke bu diyaloğu apoletli elbiseleri üzerinizde taşırken de kurabilseydik’ dedim.”

Katıldığı bir televizyon programına Çevik Bir’in de telefonla katıldığını belirten Kazan, “Çevik Bir Paşa sorulan soruya ‘Sayın Kazan ne dediyse doğrudur’ dedi. İşte biz böyle çalıştık, daima açık olduk” dedi.