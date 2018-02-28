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Dünya

Kazan'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir silahlı saldırı gerçekleşti

28 Şubat 2018 02:05

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, saldırganın 24 yaşındaki bir erkek olduğu, şehrin güneyindeki bir meskun bölgede tüfekle ateş açtığı bildirildi.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri ile saldırgan arasında çatışma çıktı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Edinilen ilk bilgilere göre bir polis memuru, bir Ulusal Muhafız görevlisi ve bir bölge sakini yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak Ulusal Muhafız görevlisi hastanede yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı.

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