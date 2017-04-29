Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs anması

1 Mayıs 2017 Tertip Komitesi, 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden işçileri anmak için Taksim’de bir araya geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam ile HDP MYK üyesi Sezai Temelli’nin aralarında bulunduğu topluluk, Kazancı Yokuşu’na yürüdü. Polis bu sırada çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.“Emek, Barış, Demokrasi için Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart açıldı. “Yaşasın 1 Mayıs”, “Biji Yek Gulan” , “Taksim 1 Mayıs alanıdır” diye slogan atıldı.

Türkiye ve dünyanın değişik bölgelerinde 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu sırada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko konuşmasında;“40 yıl önce bu alanda 37 yoldaşımız katledildi. Onlarla birlikte onbinlerce işçi kardeşimiz burada yaralandı. Ancak 40 yıldan buyana hala faşist katiller bulunarak adalete teslim edilmedi. DİSK olarak bu katiller bulununcaya, adalete teslim edilinceye kadar bizim Taksim mücadelemiz devam edecektir. Taksim’den hiçbir zaman vazgeçmedik. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. 1977 yılında katledilen işçi kardeşlerimiz milyonların kalbine gömüldüler. İşçilere Taksim’i yasaklayanlar birgün faşist Kenan Evren gibi, onlar da toprağa yalnız başına gömülecekler” dedi.

Kani Beko konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bugüne geldiğimizde hala siyasiler cezaevinde. Akademisyenler üniversitelerden atılarak, üniversitelerimizi kararttılar. Akademisyenlerimizi cezaevine attılar. Bunları mutlaka haykırmamız ve kürsülerden söylememiz gerekliydi. İşçi kardeşlerimize gelince 15 milyon işçinin kıdem tazminatını gasp etmek istiyorlar. Taşeron işçileri hala kadro bekletnileri var. Önümüzdeki dönemde 6.5 milyona yakın işçinin kiralık işçi olma ihtimali var. İşçi kardeşlerimizin ve çalışanların, ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını kürsülerden haykırmaya ihtiyacımız olduğundan dolayı kitlesel 1 Mayıslar’ı yaratmak zorundayız..

Türkiye’nin geleceğini belirleyecek 16 Nisan’da anayasa referandumu yapıldı. Bu sandıklardan 25 milyona yakın kahraman çıktı. Bu sandıklardan hayır çıktı. Ama siyası bir talimatla milyonlarca sandıktan çıkan hayır oylarını gasp edildi. Bu burada bitmeyecek. Bu mücadele sonuna kadar sizlerle birlikte yanyana, omuz omuza verilecek. Bizim ülkemize yakışan, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik, laik,sosyal bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun mücadelesini omuz omuza verme sözünü veriyorum”

KESK eş başkanı Lami Özgen konuşmasında “Bu ülkenin işçileri, emekçileri, hayatı var edenleriyiz. Emek üreterek gerçek yaşamı üretenleriz. Bundan dolayı bizden korkacaklar. Korkmaya da devam edecekler. Çünkü emeğiyle, alınteriyle bu ülkenin bütün değerlerini üreten bizleriz. Bizler yoksulluğa, sömürüye talana karşı emek taleplerimizi haykırarak 1 Mayıs günü alanlarda olacağız” ifadesini kullandı.

Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “Bugün burada 1 Mayıs 1977 katliamında hayatını kaybeden canlarımızı sevgiyle, özlemle anıyoruz. Anıları mücadelemize, laik demokratik bir ülke için verdiğimiz mücadeleye ışık tutuyor. Yolumuzu aydınlatıyor” dedi.

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz ise “1 Mayıs, birlik, beraberlik mücadele, dayanışma ruhumuzu ve gücümüzü geçmişten geleceğe taşımak için buradayız” diye konuştu.

Kazancı Yokuşu’na 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı. Açıklama sonrası İstiklal Caddesi’nde, 1 Mayıs 2017’de Bakırköy Halk Pazarı’nda düzenlenecek kutlama için bildiri dağıtıldı.

Topluluk yürüyerek 1 Mayıs 1989’da Mehmet Akif Dalcı’nın öldüğü yere geldi. Mehmet Akif Dalcı anıldı.