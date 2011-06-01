Kazancı-Karamehmet ortaklığı İstanbul elektriği için parayı yatırmadı

T24 - İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaziçi Elektrik Dağıtımın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi veren Karamehmet-Kazancı ortaklığının gereken parayı yatıramadı. Başkentgaz ihalesinde de iki kez süre alan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen Karamehmet-Kazancı ortaklığı (MMEKA), söz konusu iki elektrik dağıtım bölgesininde de parayı yatırmadı. Her iki ihalede de en yüksek teklifi veren MMEKA, devir sözleşmesi için ilave süre talebinde bulunmuştu.







Mehmet Kazancı-Mehmet Emin Karamehmet'in ortak şirketi MMEKA, İstanbul Anadolu Yakası elektrik dağıtım (AYEDAŞ) ihalesini ve İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtım (BEDAŞ) ihallerini 4,8 milyar dolar teklifle kazanmıştı.

Başkent Doğalgaz ihalesini de 1.2 milyar dolarlık ödeme bedeli yatırmayan MMEKA ortaklığı, daha öncei ihale için yatırdığı 93 milyon dolarlık teminatı da yanmıştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme ihaleleri gerçekleştirilen elektrik dağıtım bölgelerinin nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi veren firmaların ilave süre taleplerine ilişkin çalışmalara, bugün son şeklini verecek ve kararını açıklayacak. Ek süre ve ek teminat oranları, sektöre, şirkete ve finansmanın büyüklüğüne göre belirlenecek.



Firmalar istekli

Özelleştirme ihaleleri gerçekleştirilen bölgelerde ihale bedellerinin en az 6.2 milyar dolarının peşin yatırılmak zorunda olduğu da ifade edilirken, bu nedenle firmaların “bu rakamların önemli bir finansman rakamı” olduğunu olduğunu belirttiği ve finansmanı uygun şekilde temin edebilmek için ilave süre istediği kaydediliyor. Yatırımcıların devirler konusunda istekli olduğunun da altı çiziliyor.

Söz konusu ihalelerde, en yüksek teklifi veren firmaların, devir işlemlerini ne kadar erken tamamlarlarsa o kadar yarar sağlayacaklarına da dikkat çekiliyor. Firmaların söz konusu bölgelerde işletme hakkı devrini aldıkları, sürenin 2036 yılında sona ereceği ve süre uzatma imkanının bulunmadığı da belirtiliyor.



İlave süre imkanı yönetmelikte var

Öte yandan, İhale Hizmetleri Yönetmeliği'nde, ÖYK kararının ardından “Yatırımcıya sözleşme imzalamak için belirli bir süre verilir. Yatırımcı bu süre bitmeden talepte bulunursa, kendisine ilave bir ek süre verilebilir” hükmünün bulunduğu da kaydediliyor.

Ek sürenin ve ek teminatın oranı konusunda ise herhangi bir mevzuat hükmü bulunmuyor. Söz konusu süre, sektör, şirket ve finansmanın büyüklüğüne göre değişen şekilde belirlenebiliyor.



Neler yaşanmıştı?

Öte yandan, İstanbul Anadolu Yakası, Boğaziçi, Toroslar, Dicle, Gediz ve Trakya bölgelerinin nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi veren firmalar ek süre istemiş ve ÖİB de ek teminat istemini şirketlere sunmuştu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Park Holding ise 31 Mayıs'tan itibaren devam etmeyeceğini ve ihaleden çekileceğini açıklamıştı.

Ek süre sonunda ihalelerde en yüksek teklifi veren firmaların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise ihale sürecine, en yüksek teklifi veren diğer firmalarla devam edilecek.

Başkent Doğalgaz ihalesi de Kazancı-Karamehmet ortaklığının parayı yatıramamaları nedeniyle iptal edilmişti. Özelleştirme İdaresi'nden yapılan açıklamada, 92.6 milyon dolarlık teminatın irat olarak kaydedildiği ve ortaklığın yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle ihalenin iptal edildiği kaydedilmişti.