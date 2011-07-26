-KAZANCI: ANA PARAYI YATIRMA KARARI ALDIK İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - MMEKA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı, İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım özelleştirmelerine ilişkin, 30 Ağustos'a kadar ana parayı yatırma kararı aldıklarını belirterek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) başvuracaklarını bildirdi. Kazancı, MMEKA'nın dün ÖİB'den süre uzatımı konusunda talepte bulunduğunu, ancak ÖİB'nin bu talebi olumlu karşılamadığını anımsattı. MMEKA'daki ortağıyla bugün bir karar aldığını ifade eden Kazancı, şunları kaydetti: ''Ortağımızla dün verdiğimiz kararda bu parayı yetiştiremeyeceğimizi düşünüyorduk. O nedenle ek süre talep etmiştik. İhalenin ikincilere verilmesi halinde çok büyük bir kamu zararı oluşturacağını bildiğimiz için ek süre verileceğinden çok emindik. Biliyorduk ki ÖİB tüyü bitmemiş yetimin hakkını düşünecekti. Fakat ortağım da bu gelişmeden çok etkilendi ve duygulandı. Aldığımız son kararla ÖİB'nin bize verdiği 30 Ağustos son ödeme tarihine kadar ana parayı yatırarak kamu zararı oluşmasını engelleyeceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız. Bu doğrultuda bir karar aldık.'' Yeni ortakları ile Türk halkına verdikleri sözün arkasında olduklarını göstereceklerini ifade eden Kazancı, ekonomik kriz söylentilerine rağmen Türk ekonomisine güvendiklerini, Türkiye'nin enerjide oyuncu değil oyun kuran bir ülke olduğu dönemde üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getirerek, ''AYEDAŞ ve BEDAŞ için toplam 4,8 milyar doları 30 Ağustos'a kadar ödeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz'' dedi. Kazancı, ÖİB'nin dünkü kararına göre, bir sonraki teklif sahiplerinin davet edileceğinin hatırlatılması üzerine ise ''Biz fırsatı kaçırmış olmuyoruz. Bize kanuni olarak verilen süre içinde ana parayı ödeyeceğiz. ÖİB'ye yazılı başvurucağız'' diye konuştu. Dağıtım özelleştirmelerinde geçici teminatların yatırılması için ikinci kez uzatılan süre dün dolmuştu. ÖİB, elektrik dağıtım ihalelerini kazanan teklif sahiplerinin dün saat 18.00 itibarıyla, ek geçici teminatlarının İdare'ye teslim edilmemesi üzerine, söz konusu teklif sahiplerinin geçici teminatlarının irat kaydedileceğini ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarında yer alan bir sonraki teklif sahiplerine hisse satış sözleşmesi imzalamak için çağrıda bulunulacağını açıklamıştı.