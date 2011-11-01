-Kazanan UEFA Avrupa Ligi'nde kendini görebilir TRABZON (A.A) - 01.11.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan CSKA Moskova'nın teknik direktörü Leonid Slutski, kazanan takımın kendisini bir üst tur veya UEFA Avrupa Ligi'nde görebileceğini söyledi. Slutski, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda takımının yaptığı son antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, yarınki karşılaşmada sakatlıklar ve eksikliklerinin Trabzonspor'dan daha çok olacağını belirterek, ''Onlar daha hırslı, saldırarak üzerimize gelecekler. Problemlerimizi ortaya koymadan ekip halinde bunun üstesinden gelmeye çalışacağız'' dedi. Taraftarın her zaman ev sahibinden yana olduğunu kaydeden Slutski, ''Moskova'da taraftar bizim yanımızdaydı. Yarın da Trabzonspor'un yanında olacak. Biz Beşiktaş ile İnönü Stadı'nda güzel ve eğlenceli maç yapmıştık. Beşiktaş'ın seyircisi yüksek tempodaydı. Yarın da böyle olacak. Maçın kazananı, kaybedeni olacaktır veya berabere bitecektir. Önemli olan bunun keyfini çıkarmak. Evet önemli bir maç. Biz de farkındayız, Trabzonspor'da bunun farkındadır'' şeklinde konuştu. Kazanan takımın 7 puana çıkacağını ifade eden Slutski, ''Kazanan takım, bir üst tur veya UEFA Avrupa Ligi'nde kendini görebilir. Ama önemli olan yarın az hata yapmak. Onu başarırsak kazanacağımızdan eminiz'' ifadelerini kullandı. ''Özel bir futbolcu için özel bir önlem alacağım dersem yanlış olur' diyen Slutski, ''Burada ekip oyunu önemli. Tabi ki birkaç futbolcuyla bazı yerleri kapatacağız. Rakibi gördük. Yaptığımız çalışmalarla hazır hale geldik'' dedi. -Kaleci Gabulov- CSKA Moskova'nın kalecisi Vladimir Gabulov ise ilk maçta Trabzonspor'u 3-0 yendiklerini ancak bu maçın aynı rahatlıkta olmayacağını düşündüklerini belirterek, ''Oradaki rahat oyun buraya yansımayacak. Trabzonspor, kendi evinde oynuyor. Bize bir baskı kuracağını hissediyoruz. Zaten bunun önlemlerini aldık ve çalışıyoruz'' şeklinde konuştu. İlk maçta kalesinde gol görmemesinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Gabulov ancak önemli olanın takımın oyunu olduğunu kaydetti. Burak Yılmaz'ın çok iyi bir futbolcu olduğunu ifade eden Gabulov, ''Son dönemlerde de attığı gollerle bunu gösteriyor. Bizim için önemli olan takımın birliği, beraberliği. Burak, defansı zorlayacak ama biz önce kendi işimize, takım oyununa bakıyoruz. Takım oyununu iyi bir şekilde ortaya koyduktan sonra Burak'ın olması bizim için fazla bir şey değiştirmiyor'' diye konuştu.